Перечень мер опубликован на сайте КМУ.
Как сообщалось ранее, 9 декабря, Кабинет Министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.
По решению правительства с 19 декабря будут введены дополнительные карантинные ограничения. Позднее, с 8 января, введут еще более жесткие карантинные меры.
Новые ограничения, которые будут действовать с 00:00 19 декабря:
Запрещено проведение спектаклей, праздников, концертов в учебных заведениях с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий под запретом.
В музеях, на выставках, в галереях и т.д. могут находиться не более 1 человека на 10 кв.м.
Прием посетителей заведений общественного питания не осуществляется с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос), при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
Исключение — новогодняя ночь. Тогда работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00 часов 1 января.
Религиозные мероприятия разрешены, но должны проходить в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м., на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Также дальше будут действовать ограничения “оранжевой зоны”, которые и сейчас действуют по всей стране. А именно:
Запрещено пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
Запрещено самовольно покидать места изоляции или обсервации.
Запрещено проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м.
Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти.
Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
Запрещены перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро).
Запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
Запрещено размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть 2 метра и более.
Запрещена работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты.
Запрещено пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
Запрещена деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
Запрещено посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Если более 50% учащихся и персонала учреждений образования находятся самоизоляции, деятельность таких заведений под запретом.
Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь) запрещено.
Работа спортивных залов и фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 квадратных метров.
Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев запрещено.
Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями) запрещено.
Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и т. д.) запрещено.
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