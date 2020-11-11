Во вторник, 10 ноября, компания Apple представила компьютеры Mac с процессором M1: Mac mini, MacBook Air и 13-дюймовым MacBook Pro. Однако специалисты нашли недостатки в моделях.

Об этом сообщает Apple Insider.

Представители компании отметили удивительные показатели продуктивности новых моделей и пообещали долгое время автономной работы. Пол Герхардт в своем твите заявил, что ни один из новых изобретений Apple не совместим с внешними графическими процессорами, которые подключаются через Thunderbolt. По его словам, новые Mac M1 не будут поддерживать eGPU.

Правда, не все пользователи Apple почувствуют этот недостаток, но поддержка внешних графических карт обеспечивала устройство дополнительным игровым кэшем и помогала в работе творческих профессионалов.

На презентации сосредоточили внимание на том, что 13-дюймовые модели MacBook Pro M1 содержат только два порта USB-C на борту вместо четырех. При этом специалисты компании не объяснили, почему прибегли к такому шагу.

Расширить объем оперативной памяти в устройствах на базе M1 нельзя. Apple предлагает два варианта памяти – на 8 или 16 ГБ. Если вы считаете, что вам понадобится 32 ГБ, то вам придется остановить свой выбор на модели Intel.