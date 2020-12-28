Вступили в силу новые правила пересечения польской границы для украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Первоначально пропускать такие категории людей:

супругов (супругов) или детей граждан Польши, а также тех, кто находится под опекой поляка;

лиц, имеющих карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

лиц, имеющих национальную визу и въезжают с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или членов семьи репатрианта;

лиц, являющихся членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Кроме того, пересечь границу имеют право:

граждане Украины, которые имеют легальную работу (в т.ч. сезонной) в Польше,

студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше,

водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, въезжающих в рабочих целях,

моряки, рыбаки, работники морских Добывающая и буровых платформ, въезжающих для транзита на место работы;

дипломаты и члены их семей;

участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований.

От обязательного карантина освобождены:

лиц, имеющих справку о наличии у них прививки от COVID-19;

водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

пассажиров судов, курсирующих, а не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше, а также ученых, которые проводят исследования на территории Польши;

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта; лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей, аккредитованных журналистов, въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеют подтверждающие документы от организатора соревнований;

медицинских работников, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.

лиц, пересекающих государственную границу Польши, составляет внутренняя граница ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Полный перечень оснований для въезда в Польшу размещен на сайте посольства.