Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
Первоначально пропускать такие категории людей:
- супругов (супругов) или детей граждан Польши, а также тех, кто находится под опекой поляка;
- лиц, имеющих карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;
- лиц, имеющих национальную визу и въезжают с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или членов семьи репатрианта;
- лиц, являющихся членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.
Кроме того, пересечь границу имеют право:
- граждане Украины, которые имеют легальную работу (в т.ч. сезонной) в Польше,
- студенты и учащиеся польских учебных заведений, ученые, проводящие исследования в Польше,
- водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, въезжающих в рабочих целях,
- моряки, рыбаки, работники морских Добывающая и буровых платформ, въезжающих для транзита на место работы;
- дипломаты и члены их семей;
- участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований.
От обязательного карантина освобождены:
- лиц, имеющих справку о наличии у них прививки от COVID-19;
- водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- пассажиров судов, курсирующих, а не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- лиц, получающих образование в Польше, а также ученых, которые проводят исследования на территории Польши;
работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;
- лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей, аккредитованных журналистов, въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеют подтверждающие документы от организатора соревнований;
- медицинских работников, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
- лиц, пересекающих государственную границу Польши, составляет внутренняя граница ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.
Полный перечень оснований для въезда в Польшу размещен на сайте посольства.
- Ранее сообщалось, что правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.