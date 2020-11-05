Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 369, медработников – 514)”, – написал он.
За сутки были госпитализированы 1269 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
В течение суток скончались 193 пациента. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7924 человека.
Выздоровели за сутки 8378 пациентов, что является рекордным показателем. За все время коронавирус преодолели 184 782 пациента.
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 430 467 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было проведено 75 598 тестирований на коронавирус (из них методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742).
В общей сложности было проведено 3 470 669 ПЦР-тестов.
Количество случаев заражения по регионам следующее:
• г. Киев – 41 373 случая;
• Винницкая область – 11 644 случая;
• Волынская область – 14 889 случаев;
• Днепропетровская область – 16 600 случаев;
• Донецкая область – 12 873 случая;
• Житомирская область – 16 598 случаев;
• Закарпатская область – 15 849 случаев;
• Запорожская область – 11 750 случаев;
• Ивано-Франковская область – 22 521 случай;
• Киевская область – 18 329 случаев;
• Кировоградская область – 2813 случаев;
• Луганская область – 4104 случая;
• Львовская область – 32 069 случаев;
• Николаевская область – 9306 случаев;
• Одесская область – 26 838 случаев;
• Полтавская область – 11 079 случаев;
• Ровенская область – 20 671 случай;
• Сумская область – 13 196 случаев;
• Тернопольская область – 21 499 случаев;
• Харьковская область – 40 330 случаев;
• Херсонская область – 4852 случая;
• Хмельницкая область – 17 989 случаев;
• Черкасская область – 10 085 случаев;
• Черновицкая область – 23 708 случаев;
• Черниговская область – 9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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