По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавируса COVID-19, что является наибольшим суточным показателем с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Харьковской области (713), Одесской области (614), Полтавской области (580), Киеве (559), Хмельницкой области (322), Днепропетровской области (312), Львовской области (310), Киевской области (253), Ровенской области (244).

За сутки скончался 141 пациент. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии в Украине.

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 5927 человек.

При этом выздоровели за сутки 2686 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 132 219 пациентов.

За все время в Украине было обнаружено 315 826 случаев коронавируса.

В последний раз рекордное количество случаев коронавируса фиксировалось по состоянию на 16 октября: тогда сообщалось о 6410 новых случаях заражения.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 62 869 тестирований на коронавирус (из них 32 729 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 8644 случая;

• Волынская область – 11 367 случаев;

• Днепропетровская область – 11 705 случаев;

• Донецкая область – 7629 случаев;

• Житомирская область – 10 634 случая;

• Закарпатская область – 12 112 случаев;

• Запорожская область – 6784 случая;

• Ивано-Франковская область – 17 214 случаев;

• Кировоградская область – 1697 случаев;

• г. Киев – 31869 случаев;

• Киевская область – 13 419 случаев;

• Львовская область – 25 702 случая;

• Луганская область – 2686 случаев;

• Николаевская область – 6256 случаев;

• Одесская область – 19 957 случаев;

• Полтавская область – 6880 случаев;

• Ровенская область – 16 428 случаев;

• Сумская область – 9509 случаев;

• Тернопольская область – 17 970 случаев;

• Харьковская область – 30 272 случая;

• Херсонская область – 2739 случаев;

• Хмельницкая область – 11 561 случай;

• Черновицкая область – 18 314 случаев;

• Черкасская область – 7314 случаев;

• Черниговская область – 7164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 21 октября поступило 7216 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 386 531 сообщение о подозрении на COVID-19.