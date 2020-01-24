21 февраля в КВЦ "Парковый" пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Мероприятие в 4-ый раз соберет в Киеве авторитетных спикеров, представителей власти, бизнеса и крупных бизнес-сообществ для того, чтобы совместными усилиями создавать условия для сотрудничества на принципах "win-win".

Главная тема форума в 2020 году – принципы создания бОльшего. Level UP Ukraine выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине. Участники оформляют договоренности и создают общие matching projects, где каждый приобщается к новой модели взаимодействия на взаимовыгодных условиях.

Для достижения поставленных целей Форум предоставляет экспертизу спикеров о глобальных и локальных трендах, повышая академический бекграунд участников и выполняя образовательную функцию. Форум также предоставляет участникам независимый стол переговоров, за которым ключевые игроки и представители интересов граждан вырабатывают эффективные механизмы и инструменты развития страны.

Присутствующие иностранные инвесторы: от фондов до международных финансовых институций обозначают ключевые сферы инвестиций, а украинская сторона имеет возможность представить свои решения согласно запросам инвесторов.

Своими принципами создания большего поделиться:

Томас Бьоркман – финансист, социальный предприниматель, основатель фонда Ekskäret;

Инго Фридрих – один из 14 вице-президентов Европейского парламента в 2004 – 2007 гг. от Германии;

Гиви Топчишвили – Президент компании 9.8 Group;

Григол Катамадзе – Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Владислав Криклий – Министр инфраструктуры Украины.

Также, в Форуме примут участие международные инвесторы из Грузии, США и ЕС.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

Организаторами форума выступают компания Una Partners и Ассоциация налогоплательщиков Украины. Идейным вдохновитилем Форума является Наталья Ульянова – эксперт в сфере налогового и корпоративного планирования, банковского дела, финансовых услуг и управления частным капиталом. Неизменным соорганизатором Форума является Григол Катамадзе – президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

“Именно на этой площадке 4 года назад, в 2016 году мы презентовали проект Либерального налогового кодекса, – отметил Григол Катамадзе. – И именно на площадке Ukraine Level Up мы начали договариваться между собой, чтобы решать те проблемы, перед которыми сегодня стоит украинский бизнес. Именно эта площадка дала возможность принимать впоследствии множество законодательных актов, очень нужных для развития украинской экономики”.

Генеральным партнером Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии – Georgian Industrial Group. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак и БХФЗ и междунароная IT- компания Powercode.

Подробная информация о спикерах и панельных дискуссиях Форума доступна ЗДЕСЬ.