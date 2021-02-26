11 марта на X-Ray Marketing Conference 20 директоров по маркетингу, digital- и PR- специалистов поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга, увеличения лояльности аудитории через социальные проекты и расскажут о том, как внедрять смелые решения в непростые времена.

Среди спикеров: директор по маркетингу MEGOGO Лера Толочина, директор по коммуникациям АЗС WOG Елена Осипчук, директор FILM.UA Entertainment Юлия Сабадаш, директор по маркетингу Parimatch Holding Иван Ляшенко, директор по корпоративным коммуникациям “Нова пошта” Елена Плахова и еще 15+ топовых экспертов.

Узнать больше о спикерах и зарегистрироваться: https://xray.mmr.ua

На X-Ray Marketing Conference вы узнаете:

как построить эффективную коммуникацию в новых реалиях, от вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко;

о рекламе, которая эффективно работает даже в локдаун, от главы департамента маркетинга METRO Антона Жорина;

как создать социальный проект с хорошим результатом для бизнеса, т директора по корпоративным связям “Киевстар” Анны Захараш;

о новых векторах развития медиасервиса, от директора по маркетингу MEGOGO Леры Толочиной.

Местом встречи и обмена опытом представителей креативной индустрии станет пространство INVERIA flow space. Организаторы, онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+, создали формат участия ONLINE FREE, по которому все желающие смогут получить опыт спикеров бесплатно!

Выбрать формат и зарегистрироваться: https://xray.mmr.ua

Церемония награждения X-RAY Marketing Awards

По окончании конференции все участники офлайн-формата приглашаются на Церемонию награждения X-RAY Marketing Awards. Ежегодно в рамках этого события награждают лучших представителей креативной индустрии, а выбираете их вы! Голосование длится до 28 февраля включительно. Поддержите тех, кто удивил своими решениями, ребрендингом, коммуникацией в 2020 году.

Отдать голос: https://vote.xray.mmr.ua/

Генеральный партнер X-Ray Marketing Conference — “Нова пошта”.

Партнер — Glo.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”.

Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых:

Get Business Festival: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса;

PR-марафон: обзор трендов в PR-отрасли;

Zavtra: конференция уникальных тинейджеров;

HR-марафон: обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций;

She Congress: опыт деловых женщин;

Business Wisdom Summit: стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса.

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