Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 199, Львовской области – 131, Ровенской области – 105, Ивано-Франковской – 104.
Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1673 человека, из них 23 – за последние сутки.
Выздоровели уже 38 154 человека, за сутки – 760.
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