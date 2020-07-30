Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 199, Львовской области – 131, Ровенской области – 105, Ивано-Франковской – 104.

Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1673 человека, из них 23 – за последние сутки.

Выздоровели уже 38 154 человека, за сутки – 760.

  • Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.
  • В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
  • В Украине решили продолжить адаптивный карантин до 31 августа.