Apple отдает предпочтение простоте, что и проявляется в линейках продуктов компании. Четвертое поколение iPad Air взяло многое от iPad Pro, а еще получило ряд приятных дополнений, например, процессор A14 Bionic.

Об этом пишет издание Verge.

Раньше линейка iPad была простой: вы выбирали размер экрана, объем памяти и цвет самого планшета.

Но, начиная с появления в 2016 году Smart Keyboard и 9,7-дюймового iPad Pro, модельный ряд iPad начал разрастаться.

По состоянию на прошлую весну было выпущено пять различных моделей iPad с двумя разными типами разъемов (Lightning и USB-C) и даже два разных типа цифрового стилуса, поскольку обновленный Apple Pencil работал только с новыми планшетами Apple. Так остается и на сегодняшний день.

Теперь, с переосмысленным iPad Air, который Apple вновь представила в своей линейке около 18 месяцев назад вместе с обновленным iPad mini, ситуация стала еще более запутанной.

Главный вопрос сегодня: зачем покупать iPad Pro?

Раньше Pro имел определенные привилегии, такие как возможность использовать Smart Keyboard и Apple Pencil, а также красивый дисплей без рамки.

Но почти все эти преимущества, за исключением экрана с более высокой частотой обновления 120 Гц на моделях iPad Pro после 2018 года и Face ID, доступны в новом Air.

Air также стоит намного дешевле – 599 долларов по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro с ценой 799 долларов. Air может похвастаться более быстрым процессором с A14.

Apple заявляет, что новый чип iPad Air дает 40-процентное улучшение производительности по сравнению с предыдущим iPad Air, и стоит отметить, что A14 Bionic – это 6-ядерный чип, а A12Z Bionic – 8-ядерный, с более быстрым графическим процессором и особым преимущества использования компьютерных приложений для графических и вычислительных приложений.

У iPad Pro есть варианты памяти – 512 ГБ и 1 ТБ, а у Air – 256 ГБ. Pro также имеет дисплей ProMotion с высокой частотой обновления, который может стать ярче, сканер LIDAR и сверхширокую камеру на задней панели.

Вот спецификации планшетов:

В приведенной выше таблице можно найти некоторые странности, в основном между iPad mini и новой базовой моделью iPad восьмого поколения. Почему, например, меньшее из двух устройств имеет гораздо лучшую фронтальную камеру и дисплей True Tone, а новый iPad восьмого поколения – нет? Также любопытно, что возможности хранения для iPad mini увеличены вдвое, хотя они остаются крайне низкими для базовой модели.