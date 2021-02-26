Сегодня журналисты подсанкционных телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne вышли в эфир на совместном канале "Первый независимый". Через час после выхода в эфир телеканал был отключен от вещания. СНБО отрицает свою причастность к этому.

#Буквы рассказывают, что об этом известно.

Запуск нового телеканала

Как сообщалось ранее, работники заблокированных телеканалов “112 Украина”, Zik и Newsone, принадлежащих нардепу от “Оппозиционной платформы — За життя” Тарасу Козаку, который является соратником кума Владимира Путина и депутата “ОПЗЖ” Виктора Медведчука, создали новый холдинг и стали собственниками телеканала “Первый независимый”.

По информации СМИ, они имели целью начать вещание в апреле. Впрочем, вещание внезапно началось вечером 26 февраля, по крайней мере — онлайн.

Анонсы выхода “Первого независимого” с новой журналистской командой в эфир появились на YouTube каналах “112 Украина”, Zik и NewsOne около 18:00.

Тогда же на странице “Первый независимый” в Facebook появились первые сообщения. В то же время “Первый независимый” начал трансляцию на одноименном YouTube-канале, а также на YouTube-канале Zik.

В эфире “Первого независимого” к украинцам обратились ведущие канала — Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Павел Кужеев, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Это те же ведущие, что работали на заблокированных “112 Украина”, Zik и Newsone.

В то время как канал вещал 1 час и 5 минут, ведущий обратил внимание на технические проблемы со звуком. Впоследствии ведущая в онлайновой трансляции сообщила, что канал отключили от спутника и в сети “Ланет”.

Сейчас этот канал недоступен в спутниковом телевидении.

Трансляция остановлена и в “КиївстарТБ”. В приложении не отражается программа телеканала.

На сайте “Первого независимого” сообщили, что канал был заблокирован по требованию СБУ.

“Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения”, — говорится в сообщении.

Подтверждений этому со стороны СБУ на момент публикации не было предоставлено.

Реакция СНБО

Уже после того, как канал был отключен от вещания, вопрос об этом задали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, который давал брифинг по итогам заседания СНБО.

Данилов отметил, что вопрос об этом телеканале на заседании не обсуждался. Комментируя блокирование этого телеканала некоторыми поставщиками спутникового телевидения, секретарь СНБО отметил, что это “хозяйственные дела”.

В то же время секретарь СНБО заявил, что к этому и другим телеканалов могут быть так же применены санкции.

“Я вже отмечал в прошлом, подчеркну еще раз: мы работаем только с фактами. Если это произойдет — у нас демократическая страна. Если канал новый, старый или какой-то другой будет нарушать украинское законодательство, будет работать в пользу иностранного государства — он будет срочно попадать под санкции Аппарата Совета нацбезопасности и обороны. […] Такого беспредела, как был до недавших пор, мы не допустим”, — отметил Данилов.