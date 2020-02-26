Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО “Новый канал” в Службу безопасности Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины”, – говорится в сообщении.
В частности, истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.
Кроме того, среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.
Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года.
- Ранее Государственное агентство по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрацию и распространение на территории Украины фильм “Восемь первых свиданий” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 года), в котором сыграли президент Владимир Зеленский и Екатерина Варнава.