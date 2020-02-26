"Новый канал" обжаловал в Окружном административном суде города Киева внесение российской комедийной актрисы Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО “Новый канал” в Службу безопасности Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины”, – говорится в сообщении.

В частности, истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.

Кроме того, среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года.