Новый куратор украинского направления в российской внешней политике Дмитрий Козак, также известный как куратор от РФ в Молдове, попытается навязать Украине федерализацию.

Такое мнение в интервью #Буквам выразил молдавский политик, депутат Парламента Молдовы Оазу Нантой.

Он провел параллель между войной на Донбассе и замороженным конфликтом в Приднестровье.

“Только что став президентом, Додон начал запускать какие-то дурацкие инициативы вроде международных конференций по поиску путей объединения Молдовы, говорить о “консенсусе великих держав”, – сказал Нантой.

По его словам, из таких действий президента Молдовы стало ясно, что есть сценарий навязать Молдове какой-то особый юридический статус.

“После этого Путин заявит: “Посмотрите: я не только кровь в Украине проливаю, Крым аннексировал и МН17 сбил. Я еще и миротворец. И этот успешный прецедент – почему бы не попробовать его и в Донецке-Луганске?” То есть, навязать Украине федерализацию. При этом хочу уточнить, что “федерация” как слово ничего не значит: чтобы убедиться, посмотрите на сегодняшнюю якобы федеративную Россию. Речь идет только о навязывании статуса, при котором подконтрольные России регионы имеют право вето – и у нас, и у вас”, – пояснил он.

Политик отметил, что Украине могут предлагать быстрые и якобы простые способы решения проблемы.

“И, смотря на вашу молодую команду, которой не хватает опыта – понимаю, что это их слабое место. Когда президент приходит к власти с таким бешеным преимуществом в голосах, от него ждут чудес. И он сам рад бы что-то такое сделать. В ситуации, когда проблема Донецка и Луганска не имеет быстрых решений в принципе. Это проблема на поколение”, – считает он.

По словам Нантоя, верить в то, что после Мюнхенской речи 2007 года, после войны в Грузии, после аннексии Крыма Путин смирится с потерей Украины – это все равно, что Сталин ушел бы в монахи.

“Словом, Сурков или Козак – не суть важно, какие холуи, когда пахан тот же. Да, он может обманывать Зеленского в какой-то новый способ. Затягивать его в диалог, чтобы потом, подключив своих европейских друзей, навязать какую-то херню. “Не мытьем, так катаньем” затянуть за красные линии, где уже не комильфо будет рубить концы. Все это имеет одну цель: ваше подчинение”, – пояснил он.

Депутат парламента Молдовы Украина считает, что сейчас Украине лучше просто иметь терпение.

“Стратегическое терпение. Отражаясь, ждать, пока режим Путина рухнет. А не пытаться строить с ним мосты”, – резюмировал он.