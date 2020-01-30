Такое мнение в интервью #Буквам выразил молдавский политик, депутат Парламента Молдовы Оазу Нантой.
Он провел параллель между войной на Донбассе и замороженным конфликтом в Приднестровье.
“Только что став президентом, Додон начал запускать какие-то дурацкие инициативы вроде международных конференций по поиску путей объединения Молдовы, говорить о “консенсусе великих держав”, – сказал Нантой.
По его словам, из таких действий президента Молдовы стало ясно, что есть сценарий навязать Молдове какой-то особый юридический статус.
“После этого Путин заявит: “Посмотрите: я не только кровь в Украине проливаю, Крым аннексировал и МН17 сбил. Я еще и миротворец. И этот успешный прецедент – почему бы не попробовать его и в Донецке-Луганске?” То есть, навязать Украине федерализацию. При этом хочу уточнить, что “федерация” как слово ничего не значит: чтобы убедиться, посмотрите на сегодняшнюю якобы федеративную Россию. Речь идет только о навязывании статуса, при котором подконтрольные России регионы имеют право вето – и у нас, и у вас”, – пояснил он.
Политик отметил, что Украине могут предлагать быстрые и якобы простые способы решения проблемы.
“И, смотря на вашу молодую команду, которой не хватает опыта – понимаю, что это их слабое место. Когда президент приходит к власти с таким бешеным преимуществом в голосах, от него ждут чудес. И он сам рад бы что-то такое сделать. В ситуации, когда проблема Донецка и Луганска не имеет быстрых решений в принципе. Это проблема на поколение”, – считает он.
По словам Нантоя, верить в то, что после Мюнхенской речи 2007 года, после войны в Грузии, после аннексии Крыма Путин смирится с потерей Украины – это все равно, что Сталин ушел бы в монахи.
“Словом, Сурков или Козак – не суть важно, какие холуи, когда пахан тот же. Да, он может обманывать Зеленского в какой-то новый способ. Затягивать его в диалог, чтобы потом, подключив своих европейских друзей, навязать какую-то херню. “Не мытьем, так катаньем” затянуть за красные линии, где уже не комильфо будет рубить концы. Все это имеет одну цель: ваше подчинение”, – пояснил он.
Депутат парламента Молдовы Украина считает, что сейчас Украине лучше просто иметь терпение.
“Стратегическое терпение. Отражаясь, ждать, пока режим Путина рухнет. А не пытаться строить с ним мосты”, – резюмировал он.
- Возвращение Дмитрия Козака в администрацию президента России – администрацию, в которой он играл одну из самых важных ролей в начальный период президентства Владимира Путина – только подчеркивает то значение, которое в Кремле собираются придавать решению “украинского вопроса”.