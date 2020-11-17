Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52 642. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
- 43 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет.
- Среди них и 45 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 164, в Деснянском – 155 и 139 случаев в Днепровском районе.
- За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 516 детей и 565 медработников.