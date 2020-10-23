Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135.
Умерли за прошедшие сутки 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян.
22 октября, в частности, заболели:
- 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;
- 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет;
- Среди них и 30 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 64 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 115, Печерском – 96 и в Днепровском районе – 88 случаев.
Сегодня в столичных больницах лечатся 1705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов – в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 124 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
- По состоянию на 9 утра 23 октября, в Украине второй день подряд фиксируют рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились 7517 человек.