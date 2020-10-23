За прошедшие сутки, 22 октября, в Киеве обнаружили 635 новых случаев коронавируса COVID-19, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в Украине.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135.

Умерли за прошедшие сутки 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян.

22 октября, в частности, заболели:

352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

18 девочек от 3 месяцев до 14 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет;

Среди них и 30 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 64 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 115, Печерском – 96 и в Днепровском районе – 88 случаев.

Сегодня в столичных больницах лечатся 1705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов – в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 124 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.