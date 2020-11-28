За прошедшие сутки, 27 ноября, в Киеве зарегистрировали еще 1739 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли еще 15 больных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

683 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет

60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Среди них и 79 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 349, в Святошинском – 234 и в Соломенском районе – 207 случаев.