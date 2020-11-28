Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет
- 683 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет
- 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 79 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 349, в Святошинском – 234 и в Соломенском районе – 207 случаев.
- За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.