Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Ситуация с распространением вируса – тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных – 567 за минувшие сутки. Десять случаев – летальных”, – говорится в сообщении.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 202 человека в возрасте от 19 до 83 лет;
- 11 девочек от 6 до 17 лет и 24 мальчика от одного года до 17.
- Среди них и 29 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9411 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 117, Оболонском – 83 и Днепровском районе – 71 случай.
- По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксирован новый рекорд – 5804 случая заражения коронавирусом COVID-19.