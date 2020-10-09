В Киеве за минувшие сутки подтвердили 567 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Еще 10 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Ситуация с распространением вируса – тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных – 567 за минувшие сутки. Десять случаев – летальных”, – говорится в сообщении.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

202 человека в возрасте от 19 до 83 лет;

11 девочек от 6 до 17 лет и 24 мальчика от одного года до 17.

Среди них и 29 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9411 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 117, Оболонском – 83 и Днепровском районе – 71 случай.