Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Максимальное количество новых случаев заражения пришлось на Харьковскую область, Киев, Одесскую и Львовскую области.

В Харьковской области (+371), Киев (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской области (+196), Черновицкой области (+162).

Ранее максимальное количество заражений в сутки составляло 2495. Это было два дня назад.

На сегодняшний день в Украине 130 951 случай COVID-19.

Из них 60 613 человек выздоровели, еще 2761 пациент умер.

За прошлые сутки умер 51 человек.

  • С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
  • Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.