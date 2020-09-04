Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Максимальное количество новых случаев заражения пришлось на Харьковскую область, Киев, Одесскую и Львовскую области.
В Харьковской области (+371), Киев (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской области (+196), Черновицкой области (+162).
Ранее максимальное количество заражений в сутки составляло 2495. Это было два дня назад.
На сегодняшний день в Украине 130 951 случай COVID-19.
Из них 60 613 человек выздоровели, еще 2761 пациент умер.
За прошлые сутки умер 51 человек.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.