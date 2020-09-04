На утро пятницы, 4 сентября, в Украине новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. Таковых за сутки 2723 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Максимальное количество новых случаев заражения пришлось на Харьковскую область, Киев, Одесскую и Львовскую области.

В Харьковской области (+371), Киев (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской области (+196), Черновицкой области (+162).

Ранее максимальное количество заражений в сутки составляло 2495. Это было два дня назад.

На сегодняшний день в Украине 130 951 случай COVID-19.

Из них 60 613 человек выздоровели, еще 2761 пациент умер.

За прошлые сутки умер 51 человек.