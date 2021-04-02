Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 040 человек;
- летальных случаев – 433;
- выздоровели – 10 287 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 128 727 (в том числе методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 711 630 человек;
- выздоровели – 1 333 370 человек;
- летальных исходов – 33 679;
- проведения ПЦР-тестов – 8 238 849.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
Кроме того, за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 19 097 человек.
Всего с начала кампании по вакцинации привито 267 833 граждан, из них получили 1 дозу – лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев – 1164 случая / 1710 прививок;
- Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;
- Волынская область – 522 случая / 570 прививок;
- Днепропетровская область – 1178 случаев / 1340 прививок;
- Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;
- Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;
- Закарпатская область – 389 случаев / 730 прививок;
- Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;
- Ивано-Франковская область – 415 случаев / 837 прививок;
- Киевская область – 1156 случаев / 930 прививок;
- Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;
- Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;
- Львовская область – 1668 случаев / 1160 прививки;
- Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;
- Одесская область – 1608 случаев / 630 прививок;
- Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;
- Ровенская область – 635 случаев / 480 прививок;
- Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;
- Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;
- Харьковская область – 1494 случая / 1030 прививок;
- Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;
- Хмельницкая область – 1351 случай / 700 прививок;
- Черкасская область – 768 случаев / 1440 прививок;
- Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;
- Черниговская область – 583 случая / 260 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки. По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.