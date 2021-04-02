За прошедшие сутки, 1 апреля, в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является рекордным суточным приростом с начала эпидемии. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 040 человек;

летальных случаев – 433;

выздоровели – 10 287 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 128 727 (в том числе методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 711 630 человек;

выздоровели – 1 333 370 человек;

летальных исходов – 33 679;

проведения ПЦР-тестов – 8 238 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Кроме того, за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 19 097 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 267 833 граждан, из них получили 1 дозу – лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область – 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область – 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская область – 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область – 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область – 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область – 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область – 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область – 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область – 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область – 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область – 583 случая / 260 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки. По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.