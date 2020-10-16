По состоянию на 9 утра 16 октября, в Украине зафиксировано 5992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Лидерами по количеству новых случаев в стране стали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также – город Киев.

Так, в Харьковской области за сутки диагностировали 544 новых случая, в Киеве – 455, в Одесской области – 502, в Днепропетровской области – 423, в Хмельницкой области – 414, в Полтавской области – 243, в Львовской области – 365.

На сегодняшний день в Украине 287 231 подтвержденный случай коронавируса. Из них 121 919 пациентов выздоровели. За сутки коронавирус победили 2269 человек.

За прошлые сутки, вследствие заражения COVID-19, умерли 106 человек.