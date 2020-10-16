Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Лидерами по количеству новых случаев в стране стали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также – город Киев.
Так, в Харьковской области за сутки диагностировали 544 новых случая, в Киеве – 455, в Одесской области – 502, в Днепропетровской области – 423, в Хмельницкой области – 414, в Полтавской области – 243, в Львовской области – 365.
На сегодняшний день в Украине 287 231 подтвержденный случай коронавируса. Из них 121 919 пациентов выздоровели. За сутки коронавирус победили 2269 человек.
За прошлые сутки, вследствие заражения COVID-19, умерли 106 человек.
- По состоянию на четверг, 15 октября, в Украине подтверждено 5062 новых случая коронавируса COVID-19.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- 13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.