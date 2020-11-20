Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В частности, за минувшие сутки заболели 549 детей и 613 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1728 человек;
- летальных случаев – 229;
- выздоровели – 7845 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 598 085 человек;
- выздоровели – 274 324 человека;
- летальных исходов – 10 598;
- проведение ПЦР-тестов – 4108825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 56594 случая;
- Винницкая область – 14 857 случаев;
- Волынская область – 20 651 случай;
- Днепропетровская область – 26202 случая;
- Донецкая область – 19223 случая;
- Житомирская область – 25 111 случаев;
- Закарпатская область – 20 827 случаев;
- Запорожская область – 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
- Киевская область – 28 427 случаев;
- Кировоградская область – 4052 случая;
- Луганская область – 5474 случая;
- Львовская область – 39 916 случаев;
- Николаевская область – 14 181 случай;
- Одесская область – 36053 случая;
- Полтавская область – 17 403 случая;
- Ровенская область – 27 054 случая;
- Сумская область – 20 872 случая;
- Тернопольская область – 24 843 случая;
- Харьковская область – 50 252 случая;
- Херсонская область – 8155 случаев;
- Хмельницкая область – 25 290 случаев;
- Черкасская область – 16 437 случаев;
- Черновицкая область – 30143 случая;
- Черниговская область – 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.