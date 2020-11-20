Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 549 детей и 613 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1728 человек;
  • летальных случаев – 229;
  • выздоровели – 7845 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 598 085 человек;
  • выздоровели – 274 324 человека;
  • летальных исходов – 10 598;
  • проведение ПЦР-тестов – 4108825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 56594 случая;
  • Винницкая область – 14 857 случаев;
  • Волынская область – 20 651 случай;
  • Днепропетровская область – 26202 случая;
  • Донецкая область – 19223 случая;
  • Житомирская область – 25 111 случаев;
  • Закарпатская область – 20 827 случаев;
  • Запорожская область – 22 225 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
  • Киевская область – 28 427 случаев;
  • Кировоградская область – 4052 случая;
  • Луганская область – 5474 случая;
  • Львовская область – 39 916 случаев;
  • Николаевская область – 14 181 случай;
  • Одесская область – 36053 случая;
  • Полтавская область – 17 403 случая;
  • Ровенская область – 27 054 случая;
  • Сумская область – 20 872 случая;
  • Тернопольская область – 24 843 случая;
  • Харьковская область – 50 252 случая;
  • Херсонская область – 8155 случаев;
  • Хмельницкая область – 25 290 случаев;
  • Черкасская область – 16 437 случаев;
  • Черновицкая область – 30143 случая;
  • Черниговская область – 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
  • По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.