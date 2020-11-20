За прошедшие сутки, 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 14 575 человек. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 549 детей и 613 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1728 человек;

летальных случаев – 229;

выздоровели – 7845 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 598 085 человек;

выздоровели – 274 324 человека;

летальных исходов – 10 598;

проведение ПЦР-тестов – 4108825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 56594 случая;

Винницкая область – 14 857 случаев;

Волынская область – 20 651 случай;

Днепропетровская область – 26202 случая;

Донецкая область – 19223 случая;

Житомирская область – 25 111 случаев;

Закарпатская область – 20 827 случаев;

Запорожская область – 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 30 684 случая;

Киевская область – 28 427 случаев;

Кировоградская область – 4052 случая;

Луганская область – 5474 случая;

Львовская область – 39 916 случаев;

Николаевская область – 14 181 случай;

Одесская область – 36053 случая;

Полтавская область – 17 403 случая;

Ровенская область – 27 054 случая;

Сумская область – 20 872 случая;

Тернопольская область – 24 843 случая;

Харьковская область – 50 252 случая;

Херсонская область – 8155 случаев;

Хмельницкая область – 25 290 случаев;

Черкасская область – 16 437 случаев;

Черновицкая область – 30143 случая;

Черниговская область – 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.