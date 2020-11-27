За прошедшие сутки, 26 ноября, в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2069 человек;

летальных случаев – 192;

выздоровели – 8843 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 72 789 (в том числе методом ПЦР – 46005, методом ИФА – 26784).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 693 407 человек;

выздоровели – 326 238 человек;

летальных исходов – 11 909;

проведения ПЦР-тестов – 4419791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 65539 случаев;

Винницкая область – 16 710 случаев;

Волынская область – 23 273 случая;

Днепропетровская область – 34 888 случаев;

Донецкая область – 21 786 случаев;

Житомирская область – 28 481 случай;

Закарпатская область – 22 748 случаев;

Запорожская область – 28 229 случаев;

Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;

Киевская область – 35 235 случаев;

Кировоградская область – 4824 случая;

Луганская область – 6061 случай;

Львовская область – 44 509 случаев;

Николаевская область – 17 167 случаев;

Одесская область – 41 501 случай;

Полтавская область – 20 701 случай;

Ровенская область – 29 875 случаев;

Сумская область – 26 590 случаев;

Тернопольская область – 27 050 случаев;

Харьковская область – 54 028 случаев;

Херсонская область – 9633 случая;

Хмельницкая область – 28 350 случаев;

Черкасская область – 21 402 случая;

Черновицкая область – 33 018 случаев;

Черниговская область – 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.