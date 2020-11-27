Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2069 человек;
- летальных случаев – 192;
- выздоровели – 8843 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 72 789 (в том числе методом ПЦР – 46005, методом ИФА – 26784).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 693 407 человек;
- выздоровели – 326 238 человек;
- летальных исходов – 11 909;
- проведения ПЦР-тестов – 4419791.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 65539 случаев;
- Винницкая область – 16 710 случаев;
- Волынская область – 23 273 случая;
- Днепропетровская область – 34 888 случаев;
- Донецкая область – 21 786 случаев;
- Житомирская область – 28 481 случай;
- Закарпатская область – 22 748 случаев;
- Запорожская область – 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 696 случаев;
- Киевская область – 35 235 случаев;
- Кировоградская область – 4824 случая;
- Луганская область – 6061 случай;
- Львовская область – 44 509 случаев;
- Николаевская область – 17 167 случаев;
- Одесская область – 41 501 случай;
- Полтавская область – 20 701 случай;
- Ровенская область – 29 875 случаев;
- Сумская область – 26 590 случаев;
- Тернопольская область – 27 050 случаев;
- Харьковская область – 54 028 случаев;
- Херсонская область – 9633 случая;
- Хмельницкая область – 28 350 случаев;
- Черкасская область – 21 402 случая;
- Черновицкая область – 33 018 случаев;
- Черниговская область – 17 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.