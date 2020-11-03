Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19”, – написал он.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.
За последние сутки были госпитализированы 1207 человек.
За сутки скончались еще 157 пациентов. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7532 человека.
Выздоровели за сутки 5100 человек, что является рекордным показателем.
За все время в Украине коронавирус преодолели 168 868 пациентов.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 411 093 случая заражения коронавирусом.
За минувшие сутки было сделано 60 836 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018).
За все время было проведено 3 379 029 ПЦР-тестов.
Количество случаев заражения по регионам следующее:
• г. Киев – 39 534 случая;
• Винницкая область – 11 096 случаев;
• Волынская область – 14 234 случая;
• Днепропетровская область – 15 729 случаев;
• Донецкая область – 11 731 случай;
• Житомирская область – 1583 случая;
• Закарпатская область – 15 187 случаев;
• Запорожская область – 10 797 случаев;
• Ивано-Франковская область – 21 596 случаев;
• Киевская область – 17 535 случаев;
• Кировоградская область – 2677 случаев;
• Луганская область – 3881 случай;
• Львовская область – 31 134 случая;
• Николаевская область – 8736 случаев;
• Одесская область – 25 785 случаев;
• Полтавская область – 10 190 случаев;
• Ровенская область – 19 998 случаев;
• Сумская область – 12 409 случаев;
• Тернопольская область – 21 186 случаев;
• Харьковская область – 38 709 случаев;
• Херсонская область – 4424 случая;
• Хмельницкая область – 16 928 случаев;
• Черкасская область – 9670 случаев;
• Черновицкая область – 22 881 случай;
• Черниговская область – 9213 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
- Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.