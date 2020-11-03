Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19”, – написал он.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

За последние сутки были госпитализированы 1207 человек.

За сутки скончались еще 157 пациентов. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7532 человека.

Выздоровели за сутки 5100 человек, что является рекордным показателем.

За все время в Украине коронавирус преодолели 168 868 пациентов.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 411 093 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки было сделано 60 836 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018).

За все время было проведено 3 379 029 ПЦР-тестов.

Количество случаев заражения по регионам следующее:

• г. Киев – 39 534 случая;

• Винницкая область – 11 096 случаев;

• Волынская область – 14 234 случая;

• Днепропетровская область – 15 729 случаев;

• Донецкая область – 11 731 случай;

• Житомирская область – 1583 случая;

• Закарпатская область – 15 187 случаев;

• Запорожская область – 10 797 случаев;

• Ивано-Франковская область – 21 596 случаев;

• Киевская область – 17 535 случаев;

• Кировоградская область – 2677 случаев;

• Луганская область – 3881 случай;

• Львовская область – 31 134 случая;

• Николаевская область – 8736 случаев;

• Одесская область – 25 785 случаев;

• Полтавская область – 10 190 случаев;

• Ровенская область – 19 998 случаев;

• Сумская область – 12 409 случаев;

• Тернопольская область – 21 186 случаев;

• Харьковская область – 38 709 случаев;

• Херсонская область – 4424 случая;

• Хмельницкая область – 16 928 случаев;

• Черкасская область – 9670 случаев;

• Черновицкая область – 22 881 случай;

• Черниговская область – 9213 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
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