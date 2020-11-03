Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19”, – написал он.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

За последние сутки были госпитализированы 1207 человек.

За сутки скончались еще 157 пациентов. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7532 человека.

Выздоровели за сутки 5100 человек, что является рекордным показателем.