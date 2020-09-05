Новый рекорд: в Украине за сутки – более 2800 случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1036.
На сегодняшний день в Украине 133 787 случаев COVID-19. Из них 61 649 человек выздоровели, еще 2811 пациентов умерли.
Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).
Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.