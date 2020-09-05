Covid-19 Украина

обновлено 05.09.2020 в 08:02

Всего:

133787(+2836)

Болеют:

69327(+2836)

Выздоровели:

61649(+1036)

Умерло:

2811(+50)

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Новый рекорд: в Украине за сутки – более 2800 случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 2836 человек.

Суббота, 5 сентября 2020, 09:08

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1036.

На сегодняшний день в Украине 133 787 случаев COVID-19. Из них 61 649 человек выздоровели, еще 2811 пациентов умерли.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).

Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях.

  • С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
  • Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
Теги: Коронавирус, одужали, померлі, рекорнд, статистика

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