Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 195 504 случаев заражения.
За текущие сутки в результате заражения коронавирусом умерли 76 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 1740 пациентов.
Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксирована в городе Киев – 447, Харьковской (380), Тернопольской (284) и Одесской (264) областях.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.