Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
За минувшие сутки умерли 53 человека, а выздоровели – 1128.
На сегодняшний день в Украине 148 756 случаев COVID-19. Из них 67 005 человек выздоровели, еще 3076 пациентов умерли.
Больше всего за минувшие сутки больных обнаружили в Киеве (+404), Тернопольской области (+302), Одесской области (+283), Харьковской области (+280), Львовской области (+174).
- В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Киев оказался в “оранжевой” зоне.