По состоянию на утро 11 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 3144 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За минувшие сутки умерли 53 человека, а выздоровели – 1128.

На сегодняшний день в Украине 148 756 случаев COVID-19. Из них 67 005 человек выздоровели, еще 3076 пациентов умерли.

Больше всего за минувшие сутки больных обнаружили в Киеве (+404), Тернопольской области (+302), Одесской области (+283), Харьковской области (+280), Львовской области (+174).