Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, за минувшие сутки выздоровели 1055 человек, умерло – 41.
Всего в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезнь, а умерли за весь период эпидемии 2492 человека.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (265), Харьковской области (247), в Тернопольской области (227) и Львовской области (190 случаев).
- 27 августа в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.