Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В сообщении сказано, что по состоянию на 9:00 в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2451 – летальные.

В общем 55083 пациента выздоровели. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3800 случаев;
  • Волынская область – 5320 случаев;
  • Днепропетровская область – 2162 случая;
  • Донецкая область – 1318 случаев;
  • Житомирская область – 3063 случая;
  • Закарпатская область – 7302 случая;
  • Запорожская область – 1487 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8661 случай;
  • Кировоградская область – 790 случаев;
  • г. Киев – 12719 случаев;
  • Киевская область – 5397 случаев;
  • Львовская область – 13 978 случаев;
  • Луганская область – 274 случая;
  • Николаевская область – 1077 случаев;
  • Одесская область – 6751 случай;
  • Полтавская область – 705 случаев;
  • Ровенская область – 8921 случай;
  • Сумская область – 1361 случай;
  • Тернопольская область – 5478 случаев;
  • Харьковская область – 8444 случая;
  • Херсонская область – 374 случая;
  • Хмельницкая область – 2194 случая;
  • Черновицкая область – 9855 случаев;
  • Черкасская область – 1390 случаев;
  • Черниговская область – 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Утром 28 августа поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19.

  • 27 августа в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.