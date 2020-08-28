По состоянию на утро 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества новых больных в сутки.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В сообщении сказано, что по состоянию на 9:00 в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2451 – летальные.

В общем 55083 пациента выздоровели. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3800 случаев;

Волынская область – 5320 случаев;

Днепропетровская область – 2162 случая;

Донецкая область – 1318 случаев;

Житомирская область – 3063 случая;

Закарпатская область – 7302 случая;

Запорожская область – 1487 случаев;

Ивано-Франковская область – 8661 случай;

Кировоградская область – 790 случаев;

г. Киев – 12719 случаев;

Киевская область – 5397 случаев;

Львовская область – 13 978 случаев;

Луганская область – 274 случая;

Николаевская область – 1077 случаев;

Одесская область – 6751 случай;

Полтавская область – 705 случаев;

Ровенская область – 8921 случай;

Сумская область – 1361 случай;

Тернопольская область – 5478 случаев;

Харьковская область – 8444 случая;

Херсонская область – 374 случая;

Хмельницкая область – 2194 случая;

Черновицкая область – 9855 случаев;

Черкасская область – 1390 случаев;

Черниговская область – 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Утром 28 августа поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19.