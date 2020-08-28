Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В сообщении сказано, что по состоянию на 9:00 в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2451 – летальные.
В общем 55083 пациента выздоровели. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3800 случаев;
- Волынская область – 5320 случаев;
- Днепропетровская область – 2162 случая;
- Донецкая область – 1318 случаев;
- Житомирская область – 3063 случая;
- Закарпатская область – 7302 случая;
- Запорожская область – 1487 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8661 случай;
- Кировоградская область – 790 случаев;
- г. Киев – 12719 случаев;
- Киевская область – 5397 случаев;
- Львовская область – 13 978 случаев;
- Луганская область – 274 случая;
- Николаевская область – 1077 случаев;
- Одесская область – 6751 случай;
- Полтавская область – 705 случаев;
- Ровенская область – 8921 случай;
- Сумская область – 1361 случай;
- Тернопольская область – 5478 случаев;
- Харьковская область – 8444 случая;
- Херсонская область – 374 случая;
- Хмельницкая область – 2194 случая;
- Черновицкая область – 9855 случаев;
- Черкасская область – 1390 случаев;
- Черниговская область – 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Утром 28 августа поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 27 августа в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.