Уже завтра украинцы будут встречать Новый 2021-й год. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в Киеве есть ряд локаций, которые можно посетить на праздники.

#Буквы рассказывают, куда можно сходить в столице и весело провести время с родными или друзьями, соблюдая карантинные ограничения.

Как известно, из-за ситуации с коронавирусом во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты в Киеве не предусмотрены.

Однако в столице разработали новогодний маршрут длиной 8 км. Он включает 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк “Владимирская горка”, Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

На маршруте размещены световые артинсталяции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и топу подобное. По дороге можно приобрести сувениры и выпить горячего чая или кофе.

Софийская площадь

На Софийской площади находится главная новогодняя елка Украины.

В этом году она искусственная, а ее высота составляет 31 метр.

Темой локации является “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы). Кроме того, елку украсили гирляндами.

У елки расположены герои – жители сказочного леса.

Сначала вместо звезды верхушку елки увенчала шляпа, что спровоцировало противоречивые реакции украинцев. Впоследствии шляпу все же заменили рождественской звездой. Саму “волшебную шляпу” разместили в праздничной зоне возле елки.

На площади размещены домики с сувенирами, горячими напитками и сладостями, а также карусель, аттракцион и волшебный экспресс для самых маленьких гостей.

Арка дружбы народов

Здесь находится главная елка Киева.

На площадке установили киоски с горячими напитками и праздничными угощениями. Кроме того, здесь есть каток, а также горка для детей и взрослых.

Стеклянный пешеходно-велосипедный мост возле Арки преобразили в сказочный туннель, освещенный многочисленными огнями гирлянд.

Контрактовая площадь

Тут находится центральная елка Подола. Ее украсили тарелочками с петриковской росписью, яблоками и орехами.

Тут же размещены домики с горячими напитками, сувенирами и вкусностями, а также каток. Традиционно работает колесо обозрения.

Владимирская горка

Здесь обустроили сказочную локацию: поле с фонариками, фотозону с огромными одуванчиками и магическими снежинками.

Она станет прекрасным местом для незабываемых новогодних фото.

Стоит отметить, что официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится до 19 января (при условии соблюдения всех карантинных мер).

Кроме того, в Киеве есть и несколько других локаций, которые можно посетить во время праздников.

Праздничный городок возле Офиса президента

Возле здания Офиса президента Украины на улице Банковой установили живую новогоднюю елку, которую украсили разнообразными шарами, шишками, гирляндами и другими игрушками.

В праздничной зоне также есть большая карусель, бесплатный каток, домики с глинтвейном и вкусностями, праздничные фотозоны.

Праздничный городок “Николай принимает друзей” будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных.

Локация возле Дворца “Украина”

Здесь организовали “Городок зимних развлечений” с тюбинг-горкой (которая позиционируется как самая высокая в городе), большим катком, фуд-зоной, елкой.

На рождественской ярмарке можно приобрести “теплые и уютные аксессуары с фирменным узором”.

Время работы городка: ежедневно с 11:00 до 22:00.

“Зимняя страна” на ВДНХ

Здесь уже который год подряд организовали тематический парк развлечений “Зимняя страна”.

На территории находятся киоски с глинтвейном и вкусностями, елки, каток, тюбинг-горки, аттракционы, рождественская ярмарка сувениров, экспозиция “Динозавры морских глубин”, фуд-корты и резиденция Санты.

Также тут расположена “Різдвяна Фабрика Мрій” – локация, на которой можно познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений.

Новогодняя ночь в “Зимней стране” начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до четырех утра 1 января. В программе – выступления групп, диджей-сет, праздничные конкурсы и розыгрыши.