Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла минус 0,5 ° С, что на 1,8 ° С выше климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“Прошлый декабрь в столице начался настоящей зимой, а завершился теплой осенью”, – говорится в сообщении.

Первая декада была холоднее климатической нормы на 2,1 ° С, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0 ° С, третья же вообще оказалась теплой, что противоречит привычным ранее естественным процессам.

Холодное было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5 ° С, а теплое – 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4 градусов, установив таким образом температурный рекорд.

Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.