11-13 декабря 2020 в МЦКИ Федерации профсоюзов Украины должен был состояться первый Киевский международный книжный фестиваль искусств Kyiv Book Art Fest 2020. Это совершенно новый для Украины, современный и открытый формат культурного события, охватывающая сразу все направления современного украинского искусства и креативной индустрии для широкого круга читателей и зрителей. Выбор времени проведения фестиваля также не был случайным. По намерениям организаторов ежегодно фестиваль должен стать главной предновогодней площадкой, с которой начинаются рождественские праздники в каждой украинской семье, ведь именно здесь открывается первая новогодняя елка страны, покупаются лучшие подарки к праздникам и происходят главные события каждого из культурных направлений, охваченных фестивалем.

Украинская современная литература, киноискусство, театральная программа, известные украинские художники и бизнес-селебритис, невероятная украинская графика, дизайн, архитектура, фэшн, технологии и инновационные находки украинцев, известные на весь мир, захватывающая специальная программа для детей и юношества, лучше национальная кухня и напитки, выступления известных музыкальных групп, международные участники и гости. Все это Киевская международная книжная артфестиваль Kyiv Book Art Fest, бесплатный для всех посетителей, взрослых и детей, семей, коллег и друзей – Kyiv BAF в Октябрьском, основанный под патронатом и поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, украинского института книги и Киевской городской государственной администрации.

К сожалению, 2020 вносит свои коррективы в деятельность едва ли не каждого учреждения культуры и искусства в Украине. Сейчас во исполнение Постановления Кабинета министров Украины №1100 от 11 ноября 2020 о запрете проведения культурных событий с количеством участников более двадцати человек, учитывая стремительное распространение короновирусной болезни COVID-19 – Оргкомитет КМКАФ Kyiv BAF 2020 вынужден объявить о переносе даты проведения фестиваля на 16-18 апреля 2021 года.

Тем не менее, подготовка к фестивалю идет и с каждым днем ​​охватывает все больше и больше невероятных событий, участников, партнеров, гостей, посетителей, о поддержке фестиваля сообщают ведущие украинские отраслевые и международные ассоциации, фонды и торговые марки Украины и мира, медиа и ивент -площадка, чтобы создать лучшее культурное событие в новые даты фестиваля!

“Когда мы только начинали обсуждать идею создания такого фестиваля в начале 2020 года, главной целью мероприятия стояло продвижение украиноязычного чтения, ведь как издатели мы знали, в каком критическом состоянии находится украинская книга, наполнение библиотечных фондов и доступность современных технологий чтения, особенно для маленьких украинских городов и сел. А все это вместе формирует интеллектуальное и культурное будущее нации. Особенно трогательно получать письма от библиотек таких отдаленных уголков страны с запросом на украинскую современную книгу, для взрослых, юношества, детей, ведь Украина исторически является нацией, что много читает и имеет тягу к обучению и просвещению. И вот теперь, учитывая тяжелое экономическое положение многие наши читатели оказались в интеллектуальном вакууме. Нужно еще раз говорить о том, почему телевизионная русскоязычная пропаганда берет верх в сознании многих украинцев. Следовательно, так родился именно такой формат фестиваля . Яркий, легкий, охватывающий все возможные культурные проявления, будут интересны нашим читателям и зрителям, а благодаря генеральному медиа-партнера UA: Общественное – теперь еще и доступен для более 5000000 зрителей в каждом уголке Украины. Конечно, мы расстроены вынужденным переносом дат фестиваля на весну 2021 года. Однако уверены, что эти несколько месяцев “культурного локдауна”, которые мы используем для широкой медиа-поддержки всех наших участников, станут реальной помощью нашим книжникам и художникам в эту тяжелую зиму и придадут еще больше жизни и драйва фестиваля 16-18 апреля 2021 года. “

Сергей Поночовный

Директор ГП “Издательство” Искусство ”

Председатель Оргкомитета КМКАФ Kyiv BAF 2020

Среди изюминок литературной программы фестиваля новые произведения и встречи читателей с любимыми авторами – Андреем Курковым, Галиной Горицкой, Ладой Лузиной, Валерием Пекарем, Евгенией Кужавской, Данной Оханской, Андреем Кокотюхой, Анной Гороженко, Сергеем Громенко,

Татьяной Водотыкой, Тимуром и Еленой Литовченко от издательства “Фолио”; Натальей Гук, Еленой и Юлией Чернинькой от литературного агентства “Картуш”; Юлией Илюха и Евгенией Завалий от издательства “Черные овцы”; презентация необычного и эстетически совершенного календаря “Literature illustrated” 2021 от литературного агентства OVO и яркой игры для взрослых и детей PICTORIC BOX от клуба украинских дизайнеров и иллюстраторов PICTORIC; широкая детская литературная программа от издательско-образовательного проекта “ПОРТАЛ”; лучшие новые произведения от издательств “Артбукс”, “Искусство”, “Нора-Друк”, “Издательство”, “Бук-Друк”, “Базилик”, “Время мастеров”, “Читариум”, “Медиасон”, “Сова”, “Каламар”, “Артбукс”, “Мир Ґраля”, Института Прикладной Психологии, Государственного Центра Перевода Азербайджана, Центра польско-российского диалога и согласия, Министерства по делам ветеранов Украины (проект “Мастерс палатка”), проекта “ЗНАЙ НАШИХ” от Юрия Журавля, ГНПП “Картография”, издательства “Знание”, “Одиссей”, “Перун”, ArtHuss, “Видавництво Старого Лева”, издательского дома “АДЕФУкраина” и “Артек”, литературного альманаха “Дебют-газета”, захватывающего Smart Toys TaleAR, Национального центра Александра Довженко, а также специальная программа по случаю 20-летия Международного литературного конкурса “Коронация слова”. В благотворительной акции фестиваля “Я дарю книгу библиотекам Украины” дополнительно принимают участие лучшие издания от “Издательства Анетта Антоненко”, “Ирбис Комиксы”, “ДивоГра”, “Институт народоведения”, “Наш Формат”, “Львовская политехника” и “ПрофКнига” . Зарегистрировались участниками благотворительной акции-получателями современных украинских изданий более 150 библиотек.

Слово на сцене фестиваля будут иметь молодые украинские авторы, которые только начинают свой путь в литературе. Поздравления на главной сцене фестиваля будут принимать также победители национальных и международных конкурсов “Книга года BBC”, Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Всеукраинский рейтинг “Книга года”. Запланированы мастер-классы по представлению грантовых заявок деятелей креативной индустрии, культуры и искусства на получение финансирования от ведущих международных и национальных фондов и учреждений. В рамках секции “Киноискусство” состоится презентация альманаха “Украинская новая волна 2020” и ретроспектива альманахов молодых украинских режиссеров последних лет от “Довженко Центра”. Секция “Киноискусство” 16-18 апреля 2021 получит официальное посвящение к 85-летию со дня рождения выдающегося украинского режиссера Юрия Ильенко.

Сформированы интересная архитектурная, фэшн и музыкальная программы, начинается формирование театральноискуственной программы фестиваля, также приглашаются участники категорий образование, технологии и креативная индустрия. В день официального открытия КМКАФ Kyiv Book Art Fest, 16 апреля 2021, состоится широкая международная культурно-художественная панельная дискуссия с участием ведущих деятелей и медиа Украины “Диалог с властью” с блоком вопросов “Открытый микрофон” от зарегистрированных посетителей фестиваля.

В дни проведения фестиваля, 16-18 апреля 2021, будет зарегистрирован рекорд Книги рекордов Украины с первого в мире массового БЕЗОПАСНОГО посещения культурного события в условиях противоэпидемических мероприятий. Всего за три дня фестиваля ожидается до пятидесяти тысяч посетителей в залах события, ознакомятся с ассортиментом и презентациями более 150 участников КМКАФ Kyiv Book Art Fest.

“Команда “БОД Украины” как главный организационный партнер Kyiv Book Art Fest 2020 с первых дней подготовки фестиваля была глубоко убеждена в необходимости создания события именно такого формата и масштаба. Несмотря на все сложности по организации культурно-массового мероприятия в условиях противоэпидемических ограничений этого года, мы получаем максимально положительную оценку от многих наших участников и партнеров. Мы особенно благодарны администрации МЦКИ “Октябрьский дворец” (МКЦМ Федерации профсоюзов Украины “) за предоставление площадки для события, всем нашим медиа-партнерам и ассоциациям, информационно поддерживают фестиваль. Хочется больше активности со стороны социально-ответственных бизнесов, ведь планы у команды фестиваля очень большие, в 2021-2022 годах мы планируем охватить событиями фестиваля в пяти главных площадок центра столицы, провести отдельно трехдневные тематические секции Kyiv BAF сразу в “Октябрьском дворце” , “Украинском доме”, колонном зале КГГА и большую openair программу на открытых площадках Киева между ними с привлечением лучших киевских ресторанов и музыкальных групп Украины. Поэтому сейчас кроме грантовых средств и государственной поддержки, мы остро ощущаем потребность в привлечении возможностей главных социально-ответственных брендов страны. “

Дар Лившиц

Директор ООО “БОД Украина”

Между тем, несмотря на перенос даты проведения фестиваля на 16-18 апреля 2021 Киевский международный книжный арт-фестиваль Kyiv BAF 2020, при активной информационной поддержке главных медиа-партнеров события UA: Общественное и портала BYKVU.COM, продолжает регистрацию участников и начинает серию интерактивных событий, направленных на продвижение украиноязычного чтения и книгоиздания.

К участию в выставочной экспозиции фестиваля с возможностью презентации и продажи во время всех трех дней события приглашаются предприятия и организации, а также лично художники и деятели креативной индустрии по тематическим секциям: литература, книгоиздания и книгораспространения (в том числе онлайн-магазины и электронное книгоиздание), художественные галереи, студии, образовательные проекты, народное, прикладное и современное искусство, частные учебные заведения и студии внешкольного обучения для детей и молодежи, образовательные услуги для взрослых, дизайн-студии и фэшн-агентства, производители современной украинской этно-продукции, архитектурные студии, ландшафтные архитектурные бюро и дизайнеры-интерьера, разработчики IT-решений и технологий для культурной сферы, книгоиздания и печати, кафе и ресторана с легкими украинскими блюдами и напитками, украинские аутентичные музыкальные группы и исполнители, театральные студии, производители современного украинского кино и мультипликации, рекламные и креативные агентства, международные организации и фонды, традиционные и онлайн-медиа по тематическим направлениям фестиваля.

В связи с переносом даты проведения регистрация участников литературной секции фестиваля по цене раннего бронирования продлена до 31 декабря 2020.

С 25 ноября на официальной странице фестиваля в фейсбук также начинается голосование читателей за ТОП-100 лучших книг года от издателей, зарегистрировавшихся в Благотворительной акции КМКАФ 2020 “Я дарЮ книгу библиотекам Украины!”. Согласно условиям акции, каждый читатель сможет не только ознакомиться и выбрать 100 самых интересных книг из перечня лучших изданий издательств Украины, но и сделать личный благотворительный взнос на закупку изданий-победителей голосования для передачи в библиотеки, которые зарегистрируются в акции. Учитывая перенос даты проведения фестиваля срок голосования и сбора благотворительных средств продлен и будет проходить с 25 ноября 2020 до 16 апреля 2021 с официальным объявлением результатов акции 18 апреля 2021 во время церемонии закрытия фестиваля, соответственно, закупка и передача книг продлится с 19 апреля до 31 мая 2021 включительно.

Акция начата в поддержку Целей устойчивого развития ПРООН в Украине – Качественное образование, Устойчивое развитие городов и сообществ и сокращение неравенства – в партнерстве с Украинской библиотечной ассоциацией, Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей и Ассоциацией малых городов Украины. По состоянию на 23 ноября 2020 участниками акции-получателями современной украинской литературы по рейтингу голосования читателей зарегистрированы более 150 библиотек и библиотечных систем со всех уголков Украины. Детали – на официальной странице в фейсбук фестиваля www.facebook.com/KyivBAF.

С 1 декабря 2020 издательства, книгораспространители и авторы современной украинской литературы – участники Киевской международной книжной арт-фестиваля Kyiv Book Art Fest 2020 также будут иметь уникальную возможность принять участие в специальном проекте Kyiv BAF и UA: Общественное к 150-летию со дня рождения Леси Украинки #UA_НАДНОВА и стать гостями студии “Утро на Общественном”. Анонсы эфиров будут размещены на всех онлайн-площадках фестиваля и информационных партнеров. Следите за новостями фестиваля!

“Почему Kyiv BAF должна стать главным культурным площадкой “сверхновой украинской литературы”? Имея более чем 10-летний опыт организации массовых мероприятий и маркетинговых кампаний для многих известных брендов в Украине, мы выделили главный принцип, который формирует формулу успешного события в 100% случаев. Это запрос от потребителя. И именно в сфере книгоиздания, искусства, литературы, культуры в Украине этот запрос очень мощный. И незакрытый. То есть на бумаге закрыт, все мы видим, сколько тендеров на организацию культурных событий проводится, сколько из них транслируется, сколько бюджетов списывается. Есть только один маленький нюанс. От всех этих действий тот запрос не становится меньше, даже больше – дела “на местах” с украиноязычным чтением, книгоизданием, речью, культурными проукраинскими инициативами становятся все хуже, почти катастрофические. Следовательно, система не работает. Поэтому сегодня имеем реальную возможность создать первый профессиональный ивент, который объединит широкий круг потенциальных потребителей украинского культурного продукта, а вместе с тем и поддержит его производителей, издательства, книжные магазины, художников, студии и т. Наш фестиваль открыт для всех авторов и предприятий, организаций, учреждений, фондов. Единственная модерация, что существует, это соответствие культурному направлению и продвижения украиноязычного продукта, а также четкое соответствие законодательству Украины. То есть мы не подтверждаем добавления в программу фестиваля юридических и физических лиц, провоцирующих насилие, неэтичное поведение и другие противоправные вещи. Это касается и каждого из наших меценатов и спонсоров, это правило у нас очень строгое. Возвращаясь к цели и механики фестиваля, мы не случайно начали его при поддержке многих влиятельных национальных и международных профильных и бизнес-ассоциаций. Таким образом мы транслируем главный месседж предпринимательству в Украине и миру о настоятельной необходимости поддержки именно культурной сферы в своих странах, ведь неважно, насколько ты успешен сегодня – без надлежащего культурного воспитания детей, молодежи, нации – через двадцать-тридцать лет тебя ждет катастрофа, поскольку твои ценности, успешность, прошлые достижения будут обесценены новой генерацией людей, не знают своих корней. Что уж страшными темпами шагает по стране. К счастью, рядом с тем – растет и тот же запрос от украинского потребителя, зрителя и читателя, на национальный и международный (!) Украиноязычный продукт. Поэтому, исходя из этого запроса, не дожидаясь многолетних согласований “сверху”, активные издатели Украины 6 октября 2020 года объявили о начале под нашим руководством первого профессионального мультикультурного ежегодного Киевского международного книжного артфестиваля Kyiv Book Art Fest. Сейчас мы прошли тяжелый период становления и формирования пилотной программы как самого события, так и медиа-кампании в нее. К сожалению, противоэпидемическая ситуация в этом декабре с самого начала вызывала сильное беспокойство Оргкомитета о возможности проведения полномасштабного офлайн-мероприятия, однако мы добрались согласия с площадкой события и готовы к проведению фестиваля уже 16-18 апреля 2021. Конечно, тематические акценты фестиваля будут изменены. Однако мы убеждены в высоком уровне организации и полном и качественном охвате нашей целевой аудитории всеми промо-активностями Оргкомитета, а это более 20000000 потенциальных потребителей украинского культурного продукта в Украине и мире. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, хочется еще раз пригласить все заинтересованные стороны не медлить и участвовать в событиях фестиваля, является не только удобной и полезной промо-площадкой, но и действенным инструментом непосредственной продажи вашего культурного продукта благодарным и очень мотивированным, лояльным потребителям. Украина – культурная и образованная нация. Это главный месседж фестиваля, и с вашей помощью, возможно, основа будущей национальной идеи и стратегии государства. Присоединяйтесь, вместе мы становимся сильнее. “

Ксения Захарченко

Исполнительный директор КМКАФ Kyiv BAF

Проект создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Украинского института книги, Киевской городской государственной администрации, Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, Украинской библиотечной ассоциации, Союза писателей Украины, Ассоциации малых городов Украины, Украинской Ассоциации Внешней Политики , Французского Института в Украине, Украинского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Украины.

Встречайте Новый 2021

с новым книжным фестивалем Kyiv Book Art Fest в Киеве!

Что: Киевский международный книжный арт-фестиваль

Kyiv Book Art Fest (Kyiv BAF) 2020

Когда: 16-18 апреля 2021

Где: МЦКИ Федерации профсоюзов Украины (“Октябрьский дворец”)

Аллея Небесной Сотни 1, Киев

ВХОД СВОБОДНЫЙ за регистрацией:

https://kyiv-baf-2020.ticketforevent.com

Приглашаем участников, партнеров и медиа-партнеров участвовать

в главном культурном событии весны 2021 года.

Оргкомитет: вул. Юрия Илльенка 63, Киев, 04050

(044) 232 90 18, (063) 749 64 39

Пресс-центр: Захарченко Ксения Юрьевна

[email protected]

(067) 452 47 01