Об этом сообщает ВВС.
В число тех, кто теперь может путешествовать, входят граждане Франции, граждане Великобритании, которые живут во Франции, а также перевозчики. Попасть в Британию они могут при условии, если получили отрицательный тест на коронавирус не более чем за 72 часа до поездки.
Также сообщается, что на границе из-за ограничений застряли тысячи грузовиков. Чтобы быстро протестировать водителей на COVID-19, к медперсоналу присоединились военные.
Запрет на поездки был введен в воскресенье после того, как правительство Великобритании предупредило о новом, быстро распространяющемся штамме коронавируса и ввело строгие ограничения четвертого уровня на значительной части южной и восточной Англии.
Вместе с Францией Нидерланды и Бельгия также ослабили запреты на въезд из Великобритании – попасть в страну можно при условии, если у вас есть недавно сделанный тест на коронавирус.
- Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
- Ряд стран Европы ввели или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.