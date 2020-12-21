Быстрое распространение нового штамма коронавируса вызвало введение жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменил рождественские послабления для жителей Англии, Шотландии и Уэльса и заставило ряд стран ввести запрет на авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщает BBC.

Итак, как он за несколько месяцев превратился из несуществующего в наиболее распространенную форму вируса в некоторых частях Англии?

В советников правительства по новым инфекций является “умеренная” уверенность в том, что он может передавать больше, чем другие варианты.

Вся работа находится на начальной стадии, содержит огромные неопределенности и длинный список вопросов, на которые нет ответов.

Как я уже писал ранее, вирусы все время мутируют, и очень важно постоянно следить за тем, меняется поведение вируса.

Почему этот вариант вызывает беспокойство?

Объединяются три вещи, которые означают, что это привлекает внимание:

Быстро заменяет другие версии вируса.

В нем есть мутации, которые влияют на часть вируса, которая может быть важной.

В лаборатории уже было показано, что некоторые из этих мутаций увеличивают способность вируса инфицировать клетки.

Все это вместе составляет аргумент в пользу вируса, который может более легко распространяться.

Однако у нас нет абсолютной уверенности. Новые сорта могут стать более распространенными, просто оказавшись в нужном месте в нужное время – например, в Лондоне, где до недавнего времени действовали ограничения только второго уровня.

Но уже оправдания ограничений четвертого уровня отчасти заключается в том, чтобы уменьшить распространение варианта.

“Лабораторные эксперименты необходимы, но вы хотите подождать недели или месяца, [чтобы увидеть результаты и принять меры для ограничения распространения]? Вероятно, не в этих обстоятельствах”, – сказал профессор Ник Ломан из Консорциума Covid-19 Genomics UK.

Насколько быстрее он распространяется?

Впервые он был обнаружен в сентябре. В ноябре около четверти случаев в Лондоне были новым вариантом. В середине декабря это достигло почти двух третей случаев.

Вы можете видеть, как этот вариант стал доминирующим в результатах тестирования в некоторых центрах, таких как Лаборатория маяка Милтон-Кинс.

Математики подсчитали разброс различных вариантов, пытаясь вычислить, какое преимущество у этого может быть.

Но сложно отделить друг от друга, что связано с поведением людей, а с вирусом.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал цифру, согласно которой этот вариант может быть на 70% больше распространенным. Он сказал, что это может увеличить число R, которое указывает, растет или уменьшается эпидемия на 0,4.

Эта цифра в 70% появилась в пятницу в презентации доктора Эрика Волц из Имперского колледжа Лондона.

Во время выступления он сказал: “На самом деле еще рано говорить … но, судя по тому, что мы видим до сих пор, он растет очень быстро, он растет быстрее, чем когда-либо рос [предыдущий вариант], но важно следить за это”.

Не существует точных цифр, указывающих на то, насколько более заразным может быть этот вариант. Ученые, чьи работы еще не опубликованы, назвали мне цифры как гораздо выше, так и намного ниже 70%.

Но остаются вопросы о том, заразен ли он вообще.

“Количество свидетельств в открытом доступе крайне неадекватно, чтобы составить твердое или твердое мнение о том, действительно ли вирус увеличил передачу”, – сказал профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Как далеко он распространился?

Считается, что этот вариант или появился у пациента в Великобритании, или был импортирован из страны с более низкой способностью отслеживать мутации коронавируса.

Этот вариант можно найти по всей Великобритании, за исключением Северной Ирландии, но он в значительной степени сконцентрирован в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии. Похоже, что случаи в других регионах страны не набирали обороты.

Данные компании Nextstrain, которая отслеживает генетические коды образцов вирусов по всему миру, предполагают, что случаи заболевания в Дании и Австралии состоялись из Великобритании. Нидерланды также сообщили о случаях.

Это случалось раньше?

Да.

Вирус, который впервые был обнаружен в Ухане, Китай, отличается от вируса, который вы найдете в большинстве уголков мира.

Мутация D614G появилась в Европе в феврале и стала преобладающей в мире формой вируса.

Другой, названный A222V, распространился по Европе и был связан с летними каникулами людей в Испании.

Что мы знаем о новых мутации?

Первоначальный анализ нового варианта был опубликован и обнаружил 17 потенциально важных изменений.

Произошли изменения в протеине спайки – это ключ, который вирус использует, чтобы открыть дверь в клетки нашего тела.

Одна мутация под названием N501Y меняет наиболее важную часть спайка, известную как “рецептор-связывающий домен”.

Здесь шип впервые контактирует с поверхностью клеток нашего тела. Любые изменения, которые облегчают проникновение вируса внутрь, могут дать ему преимущество.

“По всем параметрам похоже, что это важная адаптация”, – отмечает профессор Ломан.

Неоднократно фиксировалось и еще одна мутация (делеция H69 / V70) – в частности, у зараженных норок на фермах в Дании – в ходе которой происходит уничтожение крошечной части шипа.

Исследования, проводимые профессором Рави Гупта из Кембриджского университета, показывают, что в лабораторных условиях эта мутация увеличивает в два раза инфекционность коронавируса.

В ходе этих же экспериментов ученые предположили, что эти мутации делают менее эффективными лечения больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.

“Случаи все растут и растут, и это беспокоит правительство, беспокоит нас, беспокоит всех ученых”, – сказал профессор Гупта в интервью Би-би-си “.

Откуда пришел новый штамм?

Этот штамм получил неожиданно много мутаций.

Наиболее вероятное тому объяснение таково, что он возник у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла преодолеть этот вирус.

Вместо этого организм этого человека стал своего рода питательной средой для мутации коронавируса.

Стал ковид более смертельным?

Пока нет никаких свидетельств того, что это может быть так. Но ситуацию надо держать под контролем.

Однако даже сам факт того, что зараженных становится больше, может создать проблемы в больницах.

Если новый вариант будет легче передаваться, большему количеству пациентов понадобится лечение в стационаре.

Будут ли эффективные вакцины против нового штамма?

Практически точно можно сказать – да. Во всяком случае на ближайшее будущее.

Все три ведущие мировые вакцины вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк белок коронавируса.

Они настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные составляющие вируса, а это значит, что даже несмотря на то, что часть шипа мутировала, вакцины по-прежнему будут эффективны.

“Однако если мы упустили еще ряд мутаций, тогда надо будет волноваться”, – говорит профессор Гупта.

“Этот вирус потенциально настроен на то, чтобы обойти защиту, данную вакциной. Он уже сделал к этому ряд шагов”, – говорит ученый.

Подобное может произойти, если вирус мутирует настолько, что вакцина оказывается бездейственна, а вирус продолжает заражать людей.

И это, вероятно, вызывает больше опасений в связи с новым коронавирусов и, в частности, новым штаммом, который показывает, что он способен адаптироваться так, чтобы заражать все большее число людей.

“Этот вирус, по всей видимости, сможет породить мутантов, способных противостоять вакцине”, – такими словами в минувшую пятницу заключил свою презентацию профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго.

И тогда мы окажемся в такой же ситуации, что и при гриппе, когда вакцину необходимо регулярно видоизменять.

К счастью, те вакцины против коронавируса, которые мы уже получили, легко поддаются этому.