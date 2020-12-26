Об этом в Twitter заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
“Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры”, – написал он.
Клюге призвал соблюдать дистанцирование, и носить маски.
По его словам, новый штамм коронавируса, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.
Клюге отметил необходимость оставаться бдительным, пока продолжается изучение нового варианта вируса.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Также правительства Польши, Чехии и Гонконге вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.