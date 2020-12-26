Об этом в Twitter заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

“Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры”, – написал он.

Клюге призвал соблюдать дистанцирование, и носить маски.

По его словам, новый штамм коронавируса, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

Клюге отметил необходимость оставаться бдительным, пока продолжается изучение нового варианта вируса.