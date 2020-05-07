Новый состав Трехсторонней контактной группы, которая участвует в переговорах в Минском формате приведет к созданию парламентского измерения с участием представителей квазиреспублик и политиков РФ, которые находятся в санкционном списке.

Об этом сказал председатель фракции партии “Голос” Сергей Рахманин во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент #Букв.

“Теперь за бюджетные средства у нас будет солидная делегация, которая будет состоять из чиновников и глав парламентских комитетов в структуре, которая не является официальной и решения которой не являются официальными и не имеют никаких юридических последствий”, – сказал Рахманин.

Рахманин напомнил, что в соответствии с заявлениями руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, от РФ ожидается зеркальный шаг.

“Если люди с аналогичными должностями войдут в состав ТКГ, то мы получим яркую галерею персон, которые находятся в санкционном украинском списке: Леонида Слуцкого, который употребляет слово нацизм всегда, когда вспоминает Украину, и который угрожал Украине войной, если будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины. Мы получим Леонида Калашникова, который говорил, что Украина истребит все население Донбасса, и который призывал закрыть для Украины Керченский пролив. Мы получим Ярослава Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера (это цитата) “требовала превентивно уничтожить Украину”. Мы получим заместителя министра обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму”, – пояснил Рахманин.