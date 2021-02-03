Сегодня президент Италии, вероятно, встретится с бывшим главой Центрально-европейского банка Марио Драги, где, как ожидается, попросит его сформировать правительство.

Об этом сообщает агентство Ansa.

Это произошло после того, как лидеры партий не смогли договориться о новой коалиции после отставки премьер-министра Джузеппе Конте на прошлой неделе.

Президент Серджио Маттарелла говорит, что Италии нужно “высокопоставленное правительство”.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча с Драги состоится в среду.

Маттарелла выразил надежду, что новое правительство получит поддержку парламента. Он предупредил, что единственной альтернативой будет проведение досрочных выборов, но это оставит страну в состоянии неопределенности.

Итальянское “Движение 5 звезд” уже заявило, что не поддержит правительство во главе с Драги.

Марио Драги руководил в Европейском центральном банке в течение восьми лет – с 2011 по 2019 годы. Он пока не прокомментировал встречу с президентом Италии.

В итальянском правительстве начался хаос после того, как бывший премьер-министр Маттео Ренци вывел свою небольшую либеральную партию Italia Viva (“Живая Италия”) из коалиции и лишил ее поддержки парламентского большинства.

26 января премьер-министр Джузеппе Конте на фоне критики правительства за его реакцию на эпидемию коронавируса и распада коалиции подал в отставку в надежде сформировать более сильное коалиционное правительство.

Что предшествовало?

COVID-кризис. Как известно, Италия была и остается одной из наиболее пострадавших от эпидемии стран Европы. Ученые считают, что коронавирус циркулирует в стране с сентября 2019 года.

С начала эпидемии в Италии зафиксировано почти 2,5 млн случаев COVID-19, более 85 тысяч пациентов погибли (это один из самых высоких показателей в мире и второй в Европе — больше (более 98 тысяч) только в Великобритании).

Сейчас Италия 8-я в мире 2-я в Европе (после Испании) по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

Ранее члены организации “Noi Denunceremo”, которая была создана в апреле для представления интересов родственников людей, умерших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших регионов, подали судебный иск против итальянских властей. В нем утверждается, что представители власти не сделали достаточно, чтобы предотвратить распространению болезни.

В июне “Noi Denunceremo” обращалась в прокуратуру Бергамо с просьбой расследовать, нет ли в действиях представителей власти состава преступления. Тогда Конте допросили в прокуратуре в качестве свидетеля, но уголовное расследование против него не начали.

Сегодня около 500 родственников людей, умерших после заражения COVID-19, в суде требуют компенсацию в размере 122 млн долларов (100 млн евро).

Политический кризис. Неудача с борьбой с коронавирусом — не единственная проблема Конте. На прошлой неделе ожидалось, что Сенат проголосует за вотум недоверия правительству Конте, но этого удалось избежать.

Однако Конте не смог собрать большинство в Сенате. На днях бывший премьер Италии Маттео Ренци вывел свою партию “Живая Италия” из правящей коалиции. Это произошло после того, как Конте заявил о планах потратить более 200 млрд евро (243 млрд долларов) из фонда ЕС для восстановления экономики страны.

Без поддержки Сената правительство Конте не смогло бы в дальнейшем проводить реформы. Теперь он будет пытаться задействовать новых потенциальных партнеров по коалиции.

Его оставшиеся союзники — левоцентристская “Демократическая партия” и популистское Движение пяти звезд — объявили, что будут поддерживать Конте и в дальнейшем.

Если Конте потерпит неудачу, президент может предложить другого кандидата в премьеры. Если и это не сработает, могут быть назначены новые парламентские выборы. По плану выборы должны состояться в 2023 году.