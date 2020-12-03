Об этом сообщает The Atascadero News.

Объект обнаружил и снял бегун Гэри Лайонс. Это трехсторонняя стела предположительно из нержавеющей стали. Ее высота — три метра, ширина — почти 46 сантиметров, вес – около 90 килограммов. Калифорнийский монолит сооружен при помощи заклепок, скрепляющих боковые панели.

Как и в других случаях, неизвестно, как объект оказался на месте, и кто его поставил. Лайонс рассказал, что был там во вторник, тогда на горе ничего не стояло.

Все еще неясно, кто установил аналогичные объекты в штате Юта и в Румынии и связаны ли они между собой.