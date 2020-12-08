Победитель президентских выборов в США Джо Байден намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны страны (секретаря по обороне).

Об этом сообщают агентство Reuters, американский телеканал CNN, издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В случае утверждения Сенатом США 67-летний генерал Остин войдет в историю как первый афроамериканец, возглавивший Пентагон.

По словам источника, Байден на выходных обратился к Остину, предложив должность главы Минобороны, и тот согласился.

Согласно данным CNN, избранный президент США может объявить Остина своим кандидатом на пост министра обороны уже во вторник, 8 декабря.

Поскольку Остин ушел в отставку в 2016 году, ему потребуется специальное разрешение Конгресса США, чтобы занять должность министра (так как прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии).

Ранее главным претендентом на должность главы Пентагона называли Мишель Флурной, которая была замминистра обороны по внешнеполитическим вопросам во времена президентства Барака Обамы. Она могла стать первой женщиной на должности министра обороны.

Как отмечает Reuters, назначение Остина может вызвать критику со стороны определенных прогрессивных кругов, поскольку после отставки он был в совете директоров ряда компаний, в том числе и производителя оружия Raytheon Technologies Corp.

Известно, что рабочие отношения Байдена и Остина были установлены еще во времена администрации Барака Обамы. Кроме того, генерал консультировал переходную команду Байдена по вопросам национальной безопасности.

“Они знают друг друга очень давно. Есть определенный уровень комфорта (во взаимоотношениях, – ред.)”, – сообщил CNN осведомленный источник.

По словам источника, Остин “знает Пентагон от и до” и был бы “отличным человеком для управления логистикой по распространению вакцины против COVID-19”.

Выбор Байдена в пользу Остина является еще одним свидетельством курса новоизбранного президента США на расовое разнообразие в своей команде.

Как пишет Reuters, это назначение найдет отклик среди сторонников большего разнообразия в руководстве вооруженных сил США (ранее звучала критика из-за недостаточного продвижения по службе темнокожих военнослужащих).

Что известно о вероятном главе Пентагона

Ллойд Джеймс Остин III родился 8 августа 1953 года в Томасвилле, штат Джорджия.

Он окончил Военную Академию США (Вест-Пойнт) со степенью бакалавра в июне 1975 года. Кроме того, Остин получил степень магистра в области образования университета Оберна и степень магистра по управлению бизнесом университета Webster.

Остин известен как проницательный военный стратег с глубоким знанием вооруженных сил США.

Генерал в течение многих лет был заметной фигурой в Пентагоне и является единственным афроамериканцем, который возглавлял Центральное командование вооруженных сил США (в 2013—2016 гг.), в зону ответственности которого входят Ближний Восток, Центральная и Южная Азия (Ирак, Афганистан, Йемен, Сирия и так далее).

Остин был ключевым военным стратегом возглавляемой США кампании по изгнанию боевиков террористической организации “Исламское государство” (ИГИЛ) с захваченных территорий в восточной Сирии и северном Ираке.

До этого он был командующим войсками в Ираке (с 2010 года).

В 2016 году, после завершения президентского срока Барака Обамы, генерал Остин ушел в отставку после 41 года службы в армии.