Об этом сообщил народный депутат фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 29 апреля.

Следует отметить, что по данным СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента “на согласование”.

Любченко с 1999 по 2003 годы работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 годы возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

В 2005 году он ушел из налоговой и работал заместителем председателя Кировоградской ОГА. Однако в 2009 году Любченко вернулся в налоговые органы, став заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы беглого президента Виктора Януковича до 2011 года.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 года Любченко был помощником народного депутата-самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко. С июля 2014 по октябрь 2015 года он также был советником председателя Государственной фискальной службы.

С 2015 года Любченко работал первым вице-президент в ПАО “Украгрохимхолдинг”.