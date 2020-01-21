Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на собственные источники в разведывательных службах.

Отмечается, что Салби был назначен лидером спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

Сальби считается одним из самых влиятельных идеологов в ИГИЛ. При прошлом руководстве он возглавлял геноцид езидов (сирийских и иракских христиан), а также отвечал за операции боевиков по всему миру.

Также отмечается, что родившись в иракской туркменской семье в городе Таль-Афар, он является одним из немногих не арабов в руководстве.

Новый лидер ИГИЛ может носить два имени – Хаджи Абдулла (Haji Abdullah) и Абдулла Кардаш (Abdullah Qardash), хотя иракские официальные лица считают, что последний был другим боевиком, который умер два года назад.

Салби получил степень по шариатскому праву в Мосульском университете. В 2004 году его задерживали американские военные и поместили в тюрьму Кэмп Букка на юге Ирака, где он и познакомился с аль-Багдади.

Кроме того, брат нового главаря ИГИЛ Адель аль-Салби входит в партию Туркменский иракский фронт в Турции. Считается, что новый лидер ИГИЛ поддерживал связь со своим братом до того, как возглавил организацию.

Разведчикам мало что известно о местонахождении аль-Салби, но они предполагают, что он вряд ли поехал за аль-Багдади в Идлиб, и, вероятно, остается в одном из населенных пунктов в районе Мосула.