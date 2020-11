Об этом пишет Bloomberg.

Заказать электромобиль Rivian Automotive Inc. несложно – с сегодняшнего дня на сайте производителя можно выбрать авто с нужными вам характеристиками – подходящий цвет, интерьер, мощность заряда батареи, колеса и шины. Вы даже можете добавить выдвижную кухню за 5000 долларов и варочную панель, работающую от аккумулятора автомобиля.

А вот ждать заказ придется долго – дело в том, что Rivian уже распродала первую партию электромобилей R1T Launch Edition, которую соберут в 2021 году, а ускорить производство новых машин не получится из-за ограниченных производственных мощностей.

По информации Bloomberg, новые покупатели смогут получить авто только к первому кварталу 2022 года, если не позже. В компании сообщили, что сроки будут варьироваться в зависимости от того, какое по счету ваше имя в списке заказов, где вы живете и какую модель выбрали.

Учитывая отставание в работе, Rivian – при поддержке Amazon.com Inc – ускорила свой план по увеличению производства. Но сложность запуска двух типов электромобилей с нуля в нескольких вариантах означает, что на это потребуется время.

“Мы будем ограничены в поставках в течение очень долгого времени. Изначально мы планировали наращивание производства, которое вызвало бы избыточный спрос и серьезные ограничения предложения до 2023 года. Решение компании предложить разные модели с разными характеристиками, а не одну стандартную модель, означает, что разработка занимает больше времени”, – сказал главный исполнительный директор Rivian Р. Дж. Скариндж в интервью Bloomberg Television.

Распроданные версии Launch Edition пикапа Rivian R1T (75 000 долларов до налоговых льгот) и внедорожника R1S (77 500 долларов) способны преодолевать расстояние более 483 км без подзарядки. Поставки пикапа в США должны начаться в июне. Поставки пятиместного или семиместного внедорожника R1S начнутся в августе.

Машины с немного более дешевым комплектом оборудования и отделкой начнут поставляться в США в январе 2022 года.

Исполнительный директор Rivian отметил, что компания также выпустит для пикапа 400-мильный аккумулятор.

Тем не менее у Rivian есть шанс стать первой компанией, которая представит на рынок США электрический пикап – одну из самых ожидаемых категорий автомобилей. До этого компания Tesla Inc. заявила, что поставки ее Cybertruck могут начаться уже в конце 2021 года, компания Ford Motor Co. сообщила о планах электрифицировать свой пикап F-150, а компания General Motors Co. анонсировала производство своего электромобиля Hummer к осени следующего года.