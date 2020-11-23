Компания Rivian, которая производит электрические пикапы и внедорожники, столкнулась с проблемой ограниченных производственных мощностей — компания уже распродала весь объем первой версии электрического пикапа R1T Launch Edition, но не может ускорить производство новых авто. Теперь покупателям придется ждать заказ как минимум до 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Заказать электромобиль Rivian Automotive Inc. несложно – с сегодняшнего дня на сайте производителя можно выбрать авто с нужными вам характеристиками – подходящий цвет, интерьер, мощность заряда батареи, колеса и шины. Вы даже можете добавить выдвижную кухню за 5000 долларов и варочную панель, работающую от аккумулятора автомобиля.

А вот ждать заказ придется долго – дело в том, что Rivian уже распродала первую партию электромобилей R1T Launch Edition, которую соберут в 2021 году, а ускорить производство новых машин не получится из-за ограниченных производственных мощностей.

По информации Bloomberg, новые покупатели смогут получить авто только к первому кварталу 2022 года, если не позже. В компании сообщили, что сроки будут варьироваться в зависимости от того, какое по счету ваше имя в списке заказов, где вы живете и какую модель выбрали.

Учитывая отставание в работе, Rivian – при поддержке Amazon.com Inc – ускорила свой план по увеличению производства. Но сложность запуска двух типов электромобилей с нуля в нескольких вариантах означает, что на это потребуется время.

“Мы будем ограничены в поставках в течение очень долгого времени. Изначально мы планировали наращивание производства, которое вызвало бы избыточный спрос и серьезные ограничения предложения до 2023 года. Решение компании предложить разные модели с разными характеристиками, а не одну стандартную модель, означает, что разработка занимает больше времени”, – сказал главный исполнительный директор Rivian Р. Дж. Скариндж в интервью Bloomberg Television.

Распроданные версии Launch Edition пикапа Rivian R1T (75 000 долларов до налоговых льгот) и внедорожника R1S (77 500 долларов) способны преодолевать расстояние более 483 км без подзарядки. Поставки пикапа в США должны начаться в июне. Поставки пятиместного или семиместного внедорожника R1S начнутся в августе.

Машины с немного более дешевым комплектом оборудования и отделкой начнут поставляться в США в январе 2022 года.

Исполнительный директор Rivian отметил, что компания также выпустит для пикапа 400-мильный аккумулятор.

Тем не менее у Rivian есть шанс стать первой компанией, которая представит на рынок США электрический пикап – одну из самых ожидаемых категорий автомобилей. До этого компания Tesla Inc. заявила, что поставки ее Cybertruck могут начаться уже в конце 2021 года, компания Ford Motor Co. сообщила о планах электрифицировать свой пикап F-150, а компания General Motors Co. анонсировала производство своего электромобиля Hummer к осени следующего года.