Об этом сообщает The Guardian.

Сугу, который был правой рукой экс-премьер-министра Синдзо Абэ, пообещал продолжить экономическую политику своего предшественника, поскольку он пытается вывести Японию из глубокой рецессии и взять под контроль епидемию коронавируса менее чем за год до того, как Токио планирует провести летние Олимпийские игры.

Отмечается, что в правительстве Синдзо Абэ Есихидэ Суга занимал пост генерального секретаря.