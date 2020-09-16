Об этом сообщает The Guardian.
Сугу, который был правой рукой экс-премьер-министра Синдзо Абэ, пообещал продолжить экономическую политику своего предшественника, поскольку он пытается вывести Японию из глубокой рецессии и взять под контроль епидемию коронавируса менее чем за год до того, как Токио планирует провести летние Олимпийские игры.
Отмечается, что в правительстве Синдзо Абэ Есихидэ Суга занимал пост генерального секретаря.
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находился на этом посту с 2012 года, объявил о своей отставке по состоянию здоровья.