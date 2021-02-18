Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, вакантной оставалась одна должность судьи Конституционного суда из трех, предусмотренных по квоте от Верховной Рады.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно назначения судьи КСУ.

Были предложены четыре кандидатуры, внесенные депутатскими фракциями:

• Виктора Кичуна – доцента Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, адвоката (от фракции “Слуги народа”);

• Юрия Павленко – народного депутата IV, V, VI, VIII, IX созывов ВР, бывшего министра по делам семьи, молодежи и спорта (от фракции ОПЗЖ)

• Ольги Боднар-Петровской – юриста, руководительницы секретариата депутатской фракции партии “Батькивщина” в Верховной Раде (от “Батькивщины”);

• Руслана Сидоровича – юриста, нардепа VIII созыва (от фракции “Голоса”).

Во время рейтингового голосования кандидатуру Ольги Боднар-Петровской поддержали 95 нардепов, Виктора Кичуна – 237, Юрия Павленко – 158, Руслана Сидоровича – 168. Следовательно, больше всего голосов набрал Кичун. Его кандидатуру вынесли на утверждение, и нардепы 241 голосом назначили его судьей КСУ.

Такое решение поддержали 205 нардепов от “Слуги народа”, 10 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 8 внефракционных.

“Если вы меня выберете, то у вас будет еще один сторонник сдерживания Конституционного суда. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную сверхинституцию, которая сегодня фактически доминирует в нашем государстве”, – заявил Кичун во время своего представления в Раде, комментируя кризис с КСУ.

Что известно о Викторе Кичуне

Виктор Кичун – доцент кафедры конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого.

Согласно официальной биографии, Кичун имеет также опыт работы адвокатом.

Он был главой юридического управления, а затем членом правления и директором по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью “Банка Кредит Днепр” (до 2015 года).

В биографии указано, что он зарегистрирован как ФЛП.

Кичун имеет звание кандидата юридических наук и более 25 лет опыта работы в сфере права.

Стоит отметить, что Кичун является соратником Федора Вениславского – представителя президента Владимира Зеленского в Конституционном суде и нардепа от “Слуги народа”.

Эту информацию ранее подтвердил в комментарии “Радио Свобода” сам Вениславский. Именно он рекомендовал рассмотреть Кичуна как кандидата на вакантную должность судьи Конституционного суда.

“Это – мой коллега, который со мной работал длительное время. Этот человек – высокий профессионал, порядочный человек, поэтому я его рекомендовал, фракция поддержала”, – отметил тогда Вениславский.

Он также отрицал наличие конфликта интересов при голосовании за кандидатуру Кичуна в зале ВР.

“А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решения фракции”, – отмечал Вениславский.

О том, что Кичун – его соратник, нардеп впоследствии подтвердил и в интервью “Радио Свобода”.

“На фракции нашей политической силы предлагали различные кандидатуры на должность судьи КСУ, они были приглашены на заседание фракции, они выступали, доносили свою позицию. Я сказал, что относительно Кичуна я убежден, что он полностью с нулевой толерантностью к коррупции, я убежден, что он ни при каких обстоятельствах никогда не возьмет деньги за любые голосования, поэтому я за этого человека отвечаю, я его знаю 25 лет… А второе: я понимаю, что он очень хороший специалист в области конституционного права, поэтому мне стыдно за эту кандидатуру точно не будет ни перед кем. И никаких конфликтов с точки зрения того, как я буду голосовать, у меня тоже не будет”, – заявлял Вениславский.

Он также утверждал, что Кичун не будет “ручным судьей”.