Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда, который принадлежит Новинскому.
Вчера, 14 апреля, в фонде сообщили, что народный депутат передал митрополиту Онуфрию 850 тысяч медицинских масок, которые якобы следует раздать прихожанам Московского патриархата, намеревающимся посетить праздничные богослужения в храмах на Пасху.
Ранее сообщалось, что народный депутат Вадим Новинский (внефракционный) сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
- Стоит отметить, что Вадим Новинский, который является прихожанином УПЦ МП, регулярно посещал Киево-Печерскую Лавру, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса, а также оказывал помощь монастырю.
- Ранее СМИ сообщали, что у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла выявили COVID-19. По данным журналистов, за несколько дней до этого он провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский), митрополит Антоний (Иван Паканич) и народный депутат Вадим Новинский.