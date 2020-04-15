Народный депутат Украины Вадим Новинский, у которого подтвержден коронавирус, накануне встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда, который принадлежит Новинскому.

Вчера, 14 апреля, в фонде сообщили, что народный депутат передал митрополиту Онуфрию 850 тысяч медицинских масок, которые якобы следует раздать прихожанам Московского патриархата, намеревающимся посетить праздничные богослужения в храмах на Пасху.

Ранее сообщалось, что народный депутат Вадим Новинский (внефракционный) сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.