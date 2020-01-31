По словам нардепа, существующая в Украине система, запрещающая проституцию, не работает.

“А сама первая наша инициатива будет касаться проституции. Потому что нынешняя украинская система, которая якобы запрещает проституцию, показывает все, кроме результативности. Когда друзья-иностранцы рассказывают мне, что на Крещатике есть квартиры, у которых стоят полицейские, а внутри которых – бордель, я понимаю, что эта система лицемерная без границ”, — заявил Юраш.

Парламентарий сообщил, что новое депутатское объединение, в которое вошли более 300 нардепов, будет предлагать для решение этой проблемы именно шведскую модель, при которое ответственность несет не тот, кто предоставляет секс-услуги, а тот, кто ими пользуется.

“Мы предлагаем взять за основу шведскую модель, в которой уголовным преступлением является факт покупки секса, не продажи этой услуги. Она показывает результаты”, — добавил нардеп.

В то же время Юраш подчеркнул, что необходимо будет разработать адаптированную для украинских реалий версию этой модели.

“Можно ли ее воплотить в этом же виде в Украине? Не уверен, вести переговоры, чтобы уберечься от ошибок, о которых часто рационально говорят наши оппоненты. Но дискуссию мы начали. Проституция является, по сути, торговлей людьми – а с этим надо бороться”, — сказал он.

Справка. Шведский “Закон против насилия над женщинами” в 1999 году стал первым в мире случаем, когда незаконным признавался факт покупки сексуальных услуг, а не их предоставления. Уличной проституции – по крайней мере, внешних ее проявлений – с тех пор в Швеции стало меньше. На сегодняшний день “шведскую модель” адаптировали для себя также Норвегия, Исландия, Франция, Ирландия и Израиль.