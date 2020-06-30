Рассказываем, как разработчики решились запустить приложение для вызова автомобилей комфорт-класса во время кризиса и чем Cab выделяется среди других сервисов для заказа такси.

Cab – не новички на рынке. Приложение создано компанией, ранее запустила смежный проект White cab – таксопарк, которым киевляне пользуются уже более трех лет.

Во время карантина служба перевозила пассажиров с 50% скидкой.

Несмотря на кризисные условия, Cab решили не прекращать дисконт-программу: пользователи приложения передвигаться по городу с 45% скидкой до начала августа.

Сab уже доступен для загрузки в Apple Store и Google Play. Кроме возможности заказать такси в несколько кликов, приложение имеет другие базовые функции:

фиксированная цена;

возможность указать до 4 остановок;

сохранение популярных маршрутов;

оплата картой или наличными;

круглосуточная служба поддержки, готова рассмотреть любую жалобу или пожелания.

Сейчас пользователям Cab доступна опция заказа автомобиля категории повышенного комфорта White cab – по названию собственного автопарка. Компания провозглашает намерения менять представление о качестве услуг такси и придерживается высоких стандартов сервиса, которые формируют тариф.

Средний возраст автомобиля White cab – 1,5 года (средний возраст автомобилей аналогичной категории на рынке – 10 лет). Водителей тщательно отбирают не только по профессиональным стажем, но и этическими показателям (они чистоплотны, вежливые и не курят).

Выход каждой машины на маршрут осуществляется только после прохождения ежедневной проверки состояния машины через систему фотоперевирок. Перед началом работы водители фотографируют также себя и документы – таким образом компания всегда уверена в удовлетворительном имидже и профпригодность работников, а также в приемлемом косметическом состоянии автомобилей.

В тариф включено детское кресло-бустер.

В будущем пользователи Cab иметь возможность вызывать различные категории автомобилей. Запуск следующей планируется уже в августе – категория Just станет аналогом “эконома”, однако с принципиально новым подходом к формированию тарифа.

“Just отличаться среди автомобилей аналогичной категории конкурентов и высоким уровнем сервиса, и более низкой цене”, – обещают разработчики.