Около 80 % украинцев планируют ставить в доме елку, как символ зимних праздников и Нового года.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы “Рейтинг”.

Из тех украинцев, которые собираются ставить елку – 40 % остановили выбор на живом дереве, тогда как 38 % поставят искусственную.

Еще 11 % украинцев отметили, что вместо елки ограничатся новогодней композицией. Столько же – не планируют украшать дом к праздникам.

Динамика показывает, что с каждым годом увеличивается число тех, кто останавливают выбор на искусственной елке вместо живой.

Больше всего сторонников живой новогодней елки на Юге и Востоке. За искусственное дерево выступают жители восточных областей.

Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019.