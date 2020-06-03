В среду парламент Косово избрал новое правительство, которое обещает нормализовать отношения с Сербией.

Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.

Кабинет министров под руководством Авдуллы Хоти из правоцентристской Демократической лиги пообещал нормализовать отношения с Сербией, чтобы занять место в составе Организации Объединенных Наций.

За новое правительство проголосовал 61 депутат из 120 после нескольких недель споров.

“Окончание противоречий между Косово и Сербией будет основано на взаимном признании двух государствами”, – сказал Хоти депутатам.

“Мы не допустим никакого изменения границ или обмена территориями (с Сербией – ред.)”, – добавил он.

Отметим, что соглашение о взаимном признании между Косово и Сербией является предварительным условием для вступления Белграда в ЕС.

Напомним, Косово провозгласило независимость 22 сентября 1992 года. Начиная с 1995 года, напряженность в Косове нарастала, что привело к Косовской войне, которая началась в 1998 году между Союзной Республикой Югославией и Армией освобождения Косово (АОК). В результате международная миссия UNMIK взяла на себя управление Косово. Косово вновь провозгласило независимость в 2008 году.