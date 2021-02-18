Об этом пишет Reuters.
Хасимото сменила на этой должности Есиро Мори, который ушел в отставку после того, как спровоцировал скандал сексистскими высказываниями.
Новая глава оргкомитета – бывшая спортсменка. Она участвовала в семи летних и зимних Олимпийских играх в качестве велосипедистки и фигуристки.
Теперь ей придется столкнуться с сильным общественным сопротивлением Олимпийским играм, проводимым в условиях пандемии, но она заверила, что справится со сложностями.
“Как человек со спортивным прошлым, я проведу безопасные Игры как для спортсменов, так и для граждан”, – сказала она на пресс-конференции.
Также ее назначение приветствовал Международный олимпийский комитет, который не требовал отставки Мори и первоначально считал дело закрытым после его первых извинений и отказа покинуть пост.
“Она является идеальным кандидатом на эту должность, благодаря ее огромному олимпийскому опыту и многократному руководству японской делегацией на Олимпийских играх”, – сказал президент МОК Томас Бах.
- Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин.