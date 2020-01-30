Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из новых фигурантов дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода “Краян”.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

“В среду, 29 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области в виде залога в сумме 420 400 гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший депутат подозревается в присвоении имущества и легализации средств (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, по версии правоохранительных органов мэр Одессы Геннадий Труханов, чиновники Одесского горсовета и их пособники организовали схему, благодаря которой купили завод “Краян” по вдвое завышенной цене, нанеся ущерб местному бюджету на сумму более 92 млн грн.