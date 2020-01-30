Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
“В среду, 29 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области в виде залога в сумме 420 400 гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший депутат подозревается в присвоении имущества и легализации средств (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).
Напомним, по версии правоохранительных органов мэр Одессы Геннадий Труханов, чиновники Одесского горсовета и их пособники организовали схему, благодаря которой купили завод “Краян” по вдвое завышенной цене, нанеся ущерб местному бюджету на сумму более 92 млн грн.
- В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы решил признать невиновными в завладении бюджетными средствами мэра Одессы Геннадия Труханова и других фигурантов “дела Краян”.
- 31 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обжаловал решение Малиновского районного суда.
- В январе 2020 года НАБУ сообщило о подозрении в завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода “Краян” еще 4 фигурантам. В общем в преступлении подозреваются 12 человек.