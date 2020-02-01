Об этом сообщает “Слидство.Инфо” со ссылкой на публичные реестры.
В материале указано, что, по мнению следователей Государственной фискальной службы, эту компанию, а также ряд других фирм с признаками фиктивности, использовали для уклонения от уплаты налогов, в частности для оформления сделок купли-продажи, которых на самом деле не было.
Об этом журналисты узнали из постановления Оболонского районного суда Киева от января прошлого года.
В комментарии “Слидству.Инфо” Синица сообщил, что ему ничего не известно об уголовном производстве, в котором фигурирует фирма “Тандем-Д”. Он также настаивает, что не имеет отношения к деятельности данной компании.
“Я к ней имею опосредованное отношение. Не имею фактически к ней отношения. Это моей бывшей жены бизнес. Я с ней разведен”, – заявил он.
В то же время Синица в своей декларации указывал право собственности на фирму “Тандем-Д”.
Как отмечают журналисты со ссылкой на данные реестра, Николай Синица до сих пор владеет компанией вместе с Еленой Синицей. Его доля уставного фонда фирмы “Тандем-Д” является большей.
Николай Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”. Согласно его декларации, кроме “Тандем-Д”, он владеет еще несколькими фирмами.
Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов “Два гуся”.
Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО “Свобода”.
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